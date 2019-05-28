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28.05.2019 15:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пречистенский переулок в Москве сделают односторонним

Текст: Ирина Огилько

В центре столицы начались работы по изменению схемы движения в Пречистенском переулке. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Москвы.

Фото: iStock
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В ближайшее время участок Пречистенского переулка от Староконюшенного переулка до Большого Лёвшинского переулка станет односторонним. Благодаря этому будет организовано 23 дополнительных парковочных места. На загруженности дорожной сети этого района новшество не скажется.

Полностью переулок переведут на одностороннее движение будет 30 мая. Проехать в сторону улицы Пречистенки можно будет по Чистому или Гагаринскому переулкам.

Столичный транспортный комплекс просит быть водителей быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реконструкция дорог в Москве
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