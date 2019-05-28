Разработчик боевого блока "Авангард" стал Героем труда

Генеральный директор-главный конструктор подмосковного НПО Машиностроения Александр Леонов стал Героем труда.

Леонов появился с медалью "Герой Труда" на молодежной научно-технической конференции по аэрокосмическим технологиям в ДК "Мир" в Реутове, пишет РИА Новости.

НПО Машиностроения также находится в Реутове. Объединение входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и занимается разработкой различных видов ракет: от крылатых до баллистических. Здесь созданы противокорабельные ракета "Гранит", "Оникс" и ""Циркон", береговые комплексы "Бастион" и "Редут", межконтинентальная баллистическая ракета УР-100, управляемый боевый блок 15Ю71 "Авангард".

О разработке Россией гиперзвукового планирующего боевого блока, способного преодолевать любую систему ПРО, сообщил в 2018 году Владимир Путин. Глава государства сравнил "Авангард" с метеоритом, идущим сквозь атмосферу в огненном вихре. Главным отличием новой боеголовки от прежних является возможность маневрировать на всей протяженности полета, что делает ее перехват невозможным. Существующие за рубежом системы противоракетной обороны рассчитаны на уничтожение целей, движущихся по неизменной траектории.

Боевые блоки "Авангард" выпускаются серийно и начали поступать на вооружение РВСН. Первый полк с новым оружием будет развернут до конца 2019 года под Оренбургом.