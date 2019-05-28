Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.05.2019,  
11:15
Текст:  Антон Валагин

Разработчик боевого блока "Авангард" стал Героем труда

Генеральный директор-главный конструктор подмосковного НПО Машиностроения Александр Леонов стал Героем труда.

Леонов появился с медалью "Герой Труда" на молодежной научно-технической конференции по аэрокосмическим технологиям в ДК "Мир" в Реутове, пишет РИА Новости.

Фото: YouTube
Тяжелый дрон "Охотник" покажут публике

НПО Машиностроения также находится в Реутове. Объединение входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и занимается разработкой различных видов ракет: от крылатых до баллистических. Здесь созданы противокорабельные ракета "Гранит", "Оникс" и ""Циркон", береговые комплексы "Бастион" и "Редут", межконтинентальная баллистическая ракета УР-100, управляемый боевый блок 15Ю71 "Авангард".

О разработке Россией гиперзвукового планирующего боевого блока, способного преодолевать любую систему ПРО,  сообщил в 2018 году Владимир Путин. Глава государства сравнил "Авангард" с метеоритом, идущим сквозь атмосферу в огненном вихре. Главным отличием новой боеголовки от прежних является возможность маневрировать на всей протяженности полета, что делает ее перехват невозможным. Существующие за рубежом системы противоракетной обороны рассчитаны на уничтожение целей, движущихся по неизменной траектории.

Боевые блоки "Авангард" выпускаются серийно и начали поступать на вооружение РВСН. Первый полк с новым оружием будет развернут до конца 2019 года под Оренбургом.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: youtube.com
Охраной границ Китая займутся дроны и спутники 10:39
США начали строительство подлодки нового поколения 26.05.2019
В России начались работы по созданию новых гидросамолетов 24.05.2019
ракеты
Фото: AP Photo/Ariel Schalit
Обнаружены части разбившегося японского истребителя F-35A 09:55
В США испытали боеголовки для аналогов "Искандера" 23.05.2019
Видео: Пакистан испытал ракету, способную нести ядерный заряд 23.05.2019
награды
Фото: Bundeswehr-Fotos/wikimedia.org
Повреждения севшей на дно немецкой субмарины оказались незначительными 27.05.2019
В Иркутской области 95-летнему ветерану вернули похищенные награды 25.12.2018
Минобороны РФ учредило химическую медаль 13.11.2018