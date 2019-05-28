Нескучное лето
"Московская смена" стартовала три года назад, став своего рода альтернативой загородным базам отдыха и дачам. В этом году проект получил статус постоянного. А это значит, что бесплатные лагеря в городе будут работать каждое лето. В нынешнем сезоне они откроются в 246 школах, спортивных комплексах и учреждениях социальной защиты. Как ожидается, за три месяца там отдохнут около 25 тысяч школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Как и раньше, устроить в лагерь своего ребенка, если ему от 7 до 14 лет, может любой москвич.
Всего организуют три смены, каждая по 21 дню. Первая стартует 3 июня. Родители могут быть спокойны - детьми будут заниматься с 9.00 до 19.00 пять дней в неделю. Ребят ждет трехразовое питание и богатая на события программа.
Как сообщили "РГ" в "Мосгортуре", запланировано более 1200 мероприятий. Известно, что дети посетят 26 музеев, 5 театров и 15 анимационных центров. К примеру, съездят в Измайловский кремль, усадьбу "Кусково", "Москвариум", Московский планетарий... Еще увидят город с 89-го этажа башни "Федерация", что в деловом центре "Москва-Сити".
Месяц в теме
В самих лагерях "закиснуть" тоже не дадут. Общеобразовательные школы, например, подготовили викторины, конкурсы детского мастерства, лекции, кружки и студии по интересам. Держат за пазухой олимпиадные задачи и профориентационные игры. В общем, отдых отдыхом, а учеба по расписанию! Школьники, которые выберут спортшколы, большую часть времени посвятят физкультуре: тренировки, мастер-классы и встречи с олимпийскими чемпионами расписаны по часам. Соццентры тоже сделают ставку на здоровье и спорт. Программу еще дополнят патриотические и экологические акции. Участники всех трех смен пройдут школу безопасности - детям расскажут, как вести себя в экстремальных ситуациях. Еще школьники освоят азы первой медпомощи: научатся делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Плюс ко всему каждый месяц организаторы посвятят определенной теме. Июнь пройдет под эгидой Дня защиты детей, Дня России, Дня памяти и скорби. В июле запланированы спартакиады, походы и экскурсии по Москве. Август отдадут на откуп искусству.
Прогуливать нельзя
Как записать ребенка в городской лагерь? Если он собирается в смену на базе школы или спортшколы, в которой он учится или занимается, от родителей достаточно заявления о зачислении по месту учебы. Такое же требование к детям, состоящим на учете в социальных организациях по месту жительства.
Если ребенок пойдет в лагерь, открытый на базе другой школы, нужно предъявить:
1. документ, удостоверяющий личность родителя или иного законного представителя ребенка; документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
2. свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий факт его рождения и регистрации;
3. медицинскую справку по форме 079/у (медсправка для лагеря);
4. справку об отсутствии контактов с инфекционными больными;
5. полис медицинского страхования (при наличии).
Решение о зачислении обычно принимается на следующий рабочий день после подачи заявления. Если решение положительное, заключается договор. Однако его могут расторгнуть, если ребенок не посещал лагерь больше трех дней подряд и не предоставил медсправку.
В три захода
С 3 июня - первая смена (образовательная, физкультурно-оздоровительная и социальная);
с 1 июля - вторая смена (физкультурно-оздоровительная и социальная);
с 1 августа - третья смена (социальная).