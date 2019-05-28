Вот они, каникулы! Папы и мамы наконец могут выдохнуть - о "домашке" три месяца можно не вспоминать. Но забот почему-то меньше не стало. Подоспела новая головоломка: чем занять ребенка, чтобы тот не болтался все лето без дела? Дача и домик в деревне есть не у всех. Да и море не каждому по карману. Как раз для таких "городских" детей снова открываются лагеря "Московской смены". Попасть туда можно бесплатно. Как записаться, узнал корреспондент "РГ".

Нескучное лето

"Московская смена" стартовала три года назад, став своего рода альтернативой загородным базам отдыха и дачам. В этом году проект получил статус постоянного. А это значит, что бесплатные лагеря в городе будут работать каждое лето. В нынешнем сезоне они откроются в 246 школах, спортивных комплексах и учреждениях социальной защиты. Как ожидается, за три месяца там отдохнут около 25 тысяч школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Как и раньше, устроить в лагерь своего ребенка, если ему от 7 до 14 лет, может любой москвич.

Всего организуют три смены, каждая по 21 дню. Первая стартует 3 июня. Родители могут быть спокойны - детьми будут заниматься с 9.00 до 19.00 пять дней в неделю. Ребят ждет трехразовое питание и богатая на события программа.

Как сообщили "РГ" в "Мосгортуре", запланировано более 1200 мероприятий. Известно, что дети посетят 26 музеев, 5 театров и 15 анимационных центров. К примеру, съездят в Измайловский кремль, усадьбу "Кусково", "Москвариум", Московский планетарий... Еще увидят город с 89-го этажа башни "Федерация", что в деловом центре "Москва-Сити".

Месяц в теме

В самих лагерях "закиснуть" тоже не дадут. Общеобразовательные школы, например, подготовили викторины, конкурсы детского мастерства, лекции, кружки и студии по интересам. Держат за пазухой олимпиадные задачи и профориентационные игры. В общем, отдых отдыхом, а учеба по расписанию! Школьники, которые выберут спортшколы, большую часть времени посвятят физкультуре: тренировки, мастер-классы и встречи с олимпийскими чемпионами расписаны по часам. Соццентры тоже сделают ставку на здоровье и спорт. Программу еще дополнят патриотические и экологические акции. Участники всех трех смен пройдут школу безопасности - детям расскажут, как вести себя в экстремальных ситуациях. Еще школьники освоят азы первой медпомощи: научатся делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

22,5 тысячи детей в прошлом году отдохнули в лагерях "Московской смены". Большинство из них - школьники из многодетных семей

Плюс ко всему каждый месяц организаторы посвятят определенной теме. Июнь пройдет под эгидой Дня защиты детей, Дня России, Дня памяти и скорби. В июле запланированы спартакиады, походы и экскурсии по Москве. Август отдадут на откуп искусству.

Конкретно

Прогуливать нельзя

Как записать ребенка в городской лагерь? Если он собирается в смену на базе школы или спортшколы, в которой он учится или занимается, от родителей достаточно заявления о зачислении по месту учебы. Такое же требование к детям, состоящим на учете в социальных организациях по месту жительства.

Если ребенок пойдет в лагерь, открытый на базе другой школы, нужно предъявить:

1. документ, удостоверяющий личность родителя или иного законного представителя ребенка; документ, подтверждающий полномочия законного представителя;

2. свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий факт его рождения и регистрации;

3. медицинскую справку по форме 079/у (медсправка для лагеря);

4. справку об отсутствии контактов с инфекционными больными;

5. полис медицинского страхования (при наличии).

Решение о зачислении обычно принимается на следующий рабочий день после подачи заявления. Если решение положительное, заключается договор. Однако его могут расторгнуть, если ребенок не посещал лагерь больше трех дней подряд и не предоставил медсправку.

Кстати

В три захода

С 3 июня - первая смена (образовательная, физкультурно-оздоровительная и социальная);

с 1 июля - вторая смена (физкультурно-оздоровительная и социальная);

с 1 августа - третья смена (социальная).