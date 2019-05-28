Школьницу в Костроме наградили за спасение родителей

В Костроме наградили 11-летнюю школьницу Арину Левкову, которая спасла свою семью и соседей от отравления угарным газом. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

ЧП в многоквартирном доме в городе Нерехта Костромской области произошло в январе этого года. Во время новогодних каникул в доме начал скапливаться угарный газ. Пятиклассница Арина проснулась среди ночи и увидела, что ее родителя лежат на полу без сознания. Девочка пыталась привести их в чувства, но они не реагировали.

- Девочка не растерялась в сложной ситуации, позвонила в экстренные службы, открыла дверь спасателям. Благодаря Арине были спасены жизни ее родителей и соседей по дому, - рассказали в СК.

Спасатели эвакуировали всех жителей дома. Арину с родителями госпитализировали. Из больницы пострадавшую семью выписали через несколько дней.

Сейчас в СК продолжается расследование уголовного дела по факту отравления людей угарным газом. К счастью, все жители дома остались живы.

Учителя Арины рассказали, что после произошедшего девочка стала в своей школе примером для подражания. В преддверии Международного дня защиты детей Арину вместе с мамой пригласили в Кострому. Руководитель регионального следственного управления СК РФ Игорь Балаев в присутствии личного состава управления вручил девочке благодарственное письмо и подарок.

В СК также поблагодарили маму девочки за достойное воспитание дочери, мужество которой позволило спасти человеческие жизни.