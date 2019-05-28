Льготная ипотека, субсидированные кредиты на строительство инфраструктуры и компенсация расходов на студенческую практику на агропредприятиях - целый комплекс мер, призванных вдохнуть новую жизнь в российское село, планируют принять на федеральном уровне до конца мая.

Что и по каким схемам нужно подкрепить бюджетным рублем, обсудили в Воронеже на недавнем заседании Правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий. "РГ" обобщила предложения чиновников и узнала мнения экспертов.

Повысить комфорт

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выделил три основные цели новой госпрограммы. Первая - повысить уровень благосостояния селян. Сегодня, по данным Росстата, среднемесячная сумма, которой располагает обычная деревенская семья, составляет всего 68 процентов аналогичного ресурса у горожан. К 2025 году показатель хотят довести до 80 процентов. Вторая цель - увеличить на селе долю жилых помещений, подключенных ко всем видам коммунальных услуг. Пока таким комфортом может похвастаться лишь треть домохозяйств, плановое значение - половина. Наконец, доля селян в общей массе жителей России должна сохраниться на нынешнем уровне, а это чуть более 25 процентов.

Законодатель полагает, что господдержка позволит создать в деревне новые рабочие места (за счет развития сельского хозяйства, туризма, удаленной занятости) и заново освоить обезлюдевшие территории, в том числе благодаря переезду туда горожан и соотечественников из-за рубежа. Финансирование на развитие инженерных сетей будут направлять туда, где предприятия уже работают или готовятся к открытию.

В Воронежской области, по словам ее губернатора Александра Гусева, самым ожидаемым инфраструктурным преобразованием станет ремонт сельских дорог: твердое покрытие имеет менее 40 процентов из них. В текущем году на ремонт дорог в селах выделили 2,1 миллиарда рублей из региональной казны. Весомым подспорьем будут поступления по федеральной программе "Современный облик сельских территорий".

Сейчас воронежские чиновники формируют стратегию пошагового развития каждого поселения и района.

Господдержка позволит создать в деревне новые рабочие места и заново освоить обезлюдевшие территории

- Для мониторинга и принятия управленческих решений разрабатывается интерактивная карта пространственного развития с многослойной структурой. На нее будут нанесены все необходимые характеристики развития той или иной территории, например наличие якорного инвестора. Карта будет отражать как статус-кво, так и перспективу - с указанием конкретных объектов, - отметил Гусев.

Проект госпрограммы предусматривает выдачу ИП и организациям, имеющим производство на селе, льготных кредитов (по ставке до трех процентов годовых) на ремонт, строительство подъездных путей и инженерной инфраструктуры. Кроме того, федеральный центр поможет реализовать проекты по благоустройству сельских территорий: к примеру, установке детских игровых площадок, организации освещения, восстановлению природных ландшафтов и историко-культурных памятников. До 2025 года включительно господдержку может получить не менее 42 тысяч таких инициатив.

На форуме сельских депутатов Черноземья, проходившем в Воронеже параллельно с заседанием Правительственной комиссии, призвали провести максимально быстрый отбор проектов благоустройства. По мнению Олеси Тарасовой из земского собрания Больших Липягов (Белгородская область), есть смысл поделить проекты на региональные и федеральные и установить дедлайн - 1 октября 2019 года. Премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев ее идею поддержал.

Подкрепить мотивацию

Современным предприятиям АПК все чаще требуются не только простые работники, которых можно худо-бедно насобирать по соседним деревням, но и кадры высокой квалификации. Кто-то перекупает на стороне готовых специалистов, кто-то направляет своих сотрудников на повышение квалификации и вкладывается в обучение молодежи - привлекая студентов на производственную практику. Компенсировать треть расходов на переподготовку кадров и приглашение практикантов также обещают из федеральной казны.

Депутат Совета народных депутатов Бобровского района Воронежской области Наталья Гайворонская предложила возмещать до 70 процентов соответствующих затрат.

- Предлагаю гибкую схему применить: допустим, 30 процентов - минимум, а где-то нужно платить больше, и даже больше 70, - заявил Дмитрий Медведев.

Здравой ему показалась и идея субсидировать расходы на действующих сотрудников и практикантов не только в течение первого года их обучения, но и дольше.

- Для ветеринаров нужно пять лет, большинство других специальностей идет по линии бакалавриата и магистратуры, это четыре и два года, - уточнил премьер. - Можно действительно подумать о том, чтобы выплачивать субсидии в течение всего срока обучения.

В России появится механизм льготной сельской ипотеки - займы под 0,1-3 процента годовых

Депутат из Валуек (Белгородская область) Александр Татаркин указал на то, что реально работают на практике в селе - за плату - учащиеся сельхозтехникумов. А как поступать со студентами вузов, бывает не очень понятно. Практикантов присылают в период, когда полевые работы не ведутся. Медведев заверил, что даст поручение увязать учебные планы агровузов с сезонной спецификой производства. Что до учреждений среднего профобразования, то им нужны средства на укрепление материальной базы.

- Необходимо уделить внимание техническому переоснащению, капремонту общежитий, созданию современных кампусов. Такое мероприятие заложено в федеральный проект "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". Однако считаем целесообразным сделать особой акцент на сельскохозяйственных колледжах, - подчеркнул Александр Гусев. - В Воронежской области их 17, для ремонта и покупки оборудования нужно более 2,5 миллиарда рублей. Не обойтись без помощи федерального центра. Кроме того, важно обеспечить условия для заинтересованности инвесторов в трудоустройстве студентов на агропредприятия.

Помочь обжиться

Укорениться в деревнях и райцентрах нередко мешает квартирный вопрос. Брошенных или выставленных на продажу домов обычно полно там, где нет ни работы, ни социальных объектов. Врачи, фельдшеры и учителя при переезде в село еще могут воспользоваться "подъемными", а вот другим специалистам приходится рассчитывать только на свои силы или брать кредит.

Благодаря новой госпрограмме в России должен появиться механизм льготной сельской ипотеки - займы на приобретение или строительство жилья под 0,1-3 процента годовых. Как пояснил глава минсельхоза Дмитрий Патрушев, недополученные доходы российским кредитным организациям и АО "Дом.рф" будут возмещать из федерального бюджета в размере ключевой ставки Центробанка. Проектом предусмотрено и софинансирование такой ипотеки со стороны регионов. Первоначальный взнос планируется установить на уровне как минимум 20 процентов от стоимости помещения, но сельские депутаты из Черноземья попросили снизить планку до 10 процентов. Премьер-министр обещал обсудить эту идею с представителями ЦБ:

- Чем ниже первоначальный взнос (с точки зрения банковских нормативов), тем выше риски. Ранее ипотека, связанная с индивидуальным жилищным строительством - на селе или даже в городе, - вообще не развивалась. Она носит более рисковый характер, поскольку продать сельский дом в случае, если ипотека не гасится, гораздо труднее, чем городскую квартиру. Но это не означает, что коллеги из банковской среды должны от этой программы уклоняться. Тут есть разные идеи: использование стандартных материалов, типовых проектов... Но, конечно, надо посмотреть и на банковские требования по резервированию.

В будущем, возможно, будет поставлен вопрос о дополнительных субсидиях, чтобы уменьшить стартовый взнос по ипотеке для отдельных категорий специалистов, в том числе педагогов, медиков и ветеринаров. С таким предложением выступил, в частности, воронежский губернатор.

На покупку оборудования для энерго- и водоснабжения, отопления и канализации, а также на благоустройство домов сельские жители, согласно программе, смогут брать потребительские кредиты. Финансовые продукты для этого еще предстоит разработать.

Справка "РГ"

При подготовке госпрограммы минсельхоз проанализировал ситуацию в 133 тысячах поселений (кроме городских), где проживает свыше 37 миллионов человек. Исследование показало, что для решения первоочередных задач сельских территорий требуется более шести триллионов рублей. Так, по предварительной оценке, на модернизацию одной только инженерной инфраструктуры нужно порядка 2,1 триллиона, на повышение качества дорог - более двух, на улучшение жилищных условий селян - 900 с лишним миллиардов. Почти триллион необходим для развития сети объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.

С учетом мероприятий, реализуемых отраслевыми министерствами, для создания новых инфраструктурных объектов на селе требуется около 5,9 триллиона.

При этом финансирование по госпрограмме комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года (включительно) запланировано в объеме 2,288 триллиона рублей. Более одного триллиона выделят из средств федеральной казны, почти столько же добавят из внебюджетных источников. Остальное придется на долю субъектов РФ. Благодаря реализации госпрограммы доля частных инвестиций в основной капитал в структуре ВРП должна вырасти до 25 процентов.

Комментарий

Аркадий Пономарев, член аграрного комитета Госдумы РФ, основатель молочного холдинга "Молвест":

- Одна из наиболее острых проблем села - наличие трудовых ресурсов. Доля молодых работников в сельском хозяйстве - всего 12 процентов. В профильные вузы зачастую идут ради "корочки". Да и само содержание аграрного образования - вчерашний день. Лучшие преподавательские кадры растеряны в 1990-е и нулевые, материально-техническая база "дышит на ладан". Нет и единых стандартов подготовки кадров, а они должны быть созданы для каждой специальности - с современными требованиями к профессии.

Нужно провести кадровую ревизию в самих образовательных организациях, оставив только высококомпетентных преподавателей. Не стоит стесняться привлекать педагогов из-за рубежа. Наши студенты должны осваивать новые технологии, апробировать их в учхозах. Имеет смысл вернуться к практике послевузовского распределения, подкрепив ее льготами: от подъемных до предоставления жилья. Для парней - военные кафедры взамен срочной службы.

Отмечу, что развитием трудовых ресурсов для села сегодня занимается и бизнес. И это правильно. Крупные предприятия отправляют сотрудников на повышение квалификации, дают жилье, помогают ссузам и вузам модернизировать учебные модули в свете реалий сегодняшнего дня (это быстрее и проще, чем менять программы), организуют стажировку студентов и платят стипендии лучшим из них.