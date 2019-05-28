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28.05.2019 14:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд обязал москвича возместить ущерб за поврежденный им эвакуатор

Текст: Ирина Рыбникова

Москвич, повредивший эвакуатор в попытке спасти от погрузки на него свою машину, оплатит ремонт всех повреждений. Такое решение принял Люблинской районный суд, сообщает "Администратор московского парковочного пространства".

Фото: Pixabay
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Инцидент произошел, когда сотрудники АМПП пытались эвакуировать припаркованный с нарушениями автомобиль. Подошедший к ним мужчина потребовал прекратить погрузку, при этом предъявить документы о владении автомобилем он отказался. Вместо этого разгневанный автомобилист обрезал стропы захватов эвакуатора, освободил колеса своей машины и уехал.

Помимо ущерба за поврежденный эвакуатор, нарушитель оплатит еще и штраф за остановку в неположенном месте.

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