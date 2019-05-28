Суд обязал москвича возместить ущерб за поврежденный им эвакуатор

Москвич, повредивший эвакуатор в попытке спасти от погрузки на него свою машину, оплатит ремонт всех повреждений. Такое решение принял Люблинской районный суд, сообщает "Администратор московского парковочного пространства".

Инцидент произошел, когда сотрудники АМПП пытались эвакуировать припаркованный с нарушениями автомобиль. Подошедший к ним мужчина потребовал прекратить погрузку, при этом предъявить документы о владении автомобилем он отказался. Вместо этого разгневанный автомобилист обрезал стропы захватов эвакуатора, освободил колеса своей машины и уехал.

Помимо ущерба за поврежденный эвакуатор, нарушитель оплатит еще и штраф за остановку в неположенном месте.