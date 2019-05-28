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28.05.2019 23:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

По щучьему велению

"Рыбная неделя": Устрицы, тартар и другие деликатесы в центре столицы
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 114(7872)
Дары моря, экзотические блюда, аквариумы, неводом опутанная Манежная площадь... В центре города в разгаре фестиваль "Рыбная неделя". До 2 июня даже равнодушные к морепродуктам вряд ли устоят перед соблазном попробовать свежие устрицы или осьминогов по-галисийски.

Аромат не только на Манежке, но и на соседней площади Революции стоит такой, что невозможно не притормозить, проходя мимо огромного рыбного рынка и ресторанных двориков. Больше всего народа у печей, где обжаривают во фритюре сахалинскую корюшку. Относительно недорогую - 150 рублей за 100 граммов, рыбку буквально сметают. А вот черный крабсбургер и вареные клешни камчатского краба не всем по карману - 350 рублей за бургер и 450 - за 100 граммов краба. Последнего можно, кстати, приобрести даже живьем: весом почти 2,5 кг за 7 тысяч рублей. Продавцы расскажут и как приготовить, правда, дома сделать это сложно - где такая кастрюля, чтобы краб поместился?

Фото: РИА Новости
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Большинство горожан покупают черную и красную икру, охотно берут барабульку. "Мне очень нравится рыбка саварин, покупаю ее на фестивале не первый год", - рассказывает москвичка Нина Сенякина. Признается, что радуется, когда удается договориться о хорошей скидке.

Самый большой выбор на переходе от площади Революции до Манежной. На прилавках более 100 видов продукции - мясо гребешка и осьминога, филе палтуса, каракатицы, копченая кета и дорада, свежемороженая рыба-попугай, сибас, кефаль и судак. Самая длинная очередь за тихоокеанской сельдью, которую в Москве встретишь нечасто. За килограмм продавцы просят 300 рублей. "Всего за пару часов продал более 30 кг", - рассказал продавец Ильдар. Все морепродукты, по его словам, привозят на фестиваль небольшими партиями, чтобы ничего не успело испортиться.

Самая длинная очередь - за тихоокеанской сельдью, которую в Москве встретишь нечасто

А кто-то из москвичей приходит сюда за новыми рецептами. Вот вдохновляет хозяек на мастер-классе молодой амбициозный повар Вадим Егорычев. Делится секретами классического тартара из сибаса с манго, огурцом и перцем чили. "Рецепт настолько прост, что с ним справится даже начинающая хозяйка, на приготовление уйдет всего 10 минут", - рассказал Вадим. Главное - купить не замороженную, а свежую рыбу и при ее разделке удалить все кости. "Тонко нарезать филе на кусочки в два миллиметра, добавить нарезанные такими же кусочками спелое манго и огурец, влить сок лимона, соль, перец, оливковое масло, все перемешать и украсить чипсами из свеклы или батата", - рассказал повар, подчеркнув, что подавать блюдо нужно сразу, иначе рыба начнет мариноваться и вкус ее испортится.

Так широко "Рыбная неделя" еще не проходила. Она захватила и другие округа, где ее поддержали 2 тыс. магазинов и 22 рынка. До 2 июня они проведут акции и дегустации, предлагая рыбу по сниженным ценам.

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