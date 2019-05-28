В центре Москвы обрушился балкон старинного дома

В одном из центральных районов столицы обрушилась часть балкона старинного дома, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел в доме №7/1 в Товарищеском переулке. По предварительным данным, никто не пострадал. Однако территорию оцепила полиция. Есть вероятность, что столетнее здание может частично обрушиться. На месте работают специалисты.

По данным из открытых источников, этот пятиэтажный дом был построен в 1917 году по индивидуальному проекту. Он расположен в престижном Таганском районе. Стоимость квартир с ремонтом здесь превышает 10 миллионов рублей.