В Калуге попал под следствие замначальника управления Росгвардии

Заместителя начальника управления Росгвардии по Калужской области подозревают в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Следователями регионального главка СК России возбуждено уголовное дело по статьям 285 часть1 и 289 часть 1 УК РФ, сообщает сайт ведомства.

Следователи полагают, что подполковник полиции через посредника сотрудничал с частной фирмой, занимающейся монтажом и обслуживанием охранной и противопожарной систем безопасности, что не дозволено должностному лицу по законодательству. По версии следствия, подозреваемый не только покровительствовал этой организации, но и отправлял сотрудников Росгвардии в рабочее время исполнять заказы этой фирмы.

Следователями СК России совместно с оперативниками областного УФСБ проведены обыске в кабинете и по месту жительства подполковника. Также обыски прошли по месту службу "иных сотрудников ведомств", а также в нескольких коммерческих организациях.

Следствие продолжает собирать доказательную базу. Расследование продолжается.

В управлении Росгвардии по Калужской области в отношении подозреваемого подполковника начата служебная проверка. "В случае, если его вина будет доказана, он понесет ответственность в соответствии с законодательством РФ", - заверили в ведомстве.