В копилках у россиян осталось 10 миллиардов монет

В обращении активно циркулирует всего треть выпущенных Банком России монет номиналами от 10 копеек и выше. Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение. Остальное, по-видимому, безвозвратно утеряно.

К таким выводам пришел Банк России по результатам специального исследования, проведенного в Москве и Краснодаре, рассказал "Российской газете" заместитель директора Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

"Чтобы вытащить какую-то часть из копилок, необходимо создать условия для более активного оборота монет, - сказал Демиденко. - Рынок тоже стал над этим работать. В Москве, например, есть организация, которая активно собирает монеты от населения. Но пока приходится выпускать в обращение очень много монет: только в прошлом году подразделениями Банка России выдано около 2,9 миллиарда монет. Из обращения вернулось 1,7 миллиарда монет, а 1,2 миллиарда (около шести тысяч тонн) осталось у населения".

Тем не менее, Банк России не рассматривает вывод мало востребованных монет из обращения, хотя он уже прекратил чеканку номиналов 1, 5, 10 и 50 копеек (на них приходится почти две трети выпущенных монет). На начало апреля в обращении числились 66,9 миллиардов монет - свыше 450 на каждого жителя России.

Полностью интервью с заместителем директора Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимиром Демиденко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".