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28.05.2019 13:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве из 108 городских зон отдыха открыты для купания будут восемь

Текст: Ирина Огилько
Сегодня на заседании заседания президиума правительства Москвы было объявлено, что открыты для купания будет восемь зон отдыха. Где, не уезжая из города, открыть купальный сезон, выяснял корреспондент "РГ".
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Синоптики обещают в ближайшие дни жару под 30 градусов, при этом температура воды в Москве-реке пока не превышает +16. Вода в столичных водоемах и реках прогревается достаточно медленно: так, среднесуточная температура воздуха должна быть около 18-20 градусов в течение недели, чтобы до этих значений прогрелась акватория. Тем не менее, невзирая на погоду, официально купальный сезон в столице открывается с 1 июня. К этому времени должны быть подготовлены все бесплатные городские зоны отдыха.

В этом году число официальных пляжей всего 8. Из привычного списка закрыты на реконструкцию "Большой городской пруд" в Зеленограде и "Пляжный комплекс Бич Клаб" на севере Москвы, который, к слову, ремонтируют уже второй год. Еще два пляжа - Большой Садовый пруд и "Тропарево" - пока недотягивают до кондиции СанПиНов.

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Как рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре по Москве, из оставшихся зон отдыха с купанием принято в летнюю эксплуатацию пока 7 пляжей: "Левобережье", "Мещерское", "Озеро Черное", Озеро "Белое", Серебряный Бор - 2 и 3, "Озеро Школьное". Как отмечают санитарные врачи, на принятых пляжах вода и песок отвечают санитарным требованиям, сотрудники прошли медосмотр. 

Каждый принятый в эксплуатацию водоем оборудован стационарной спасательной станцией с катерами, лодками, системой громкой связи. Как рассказал "РГ" главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС по Москве Владимир Волков, на пяти популярных пляжах: в Серебряном бору, на "Озере Белом", на Большом Садовом пруду и в "Тропарево" (каждый выходной здесь отдыхали 1,5 - 3 тысяч человек) - введено будет интернет-оповещение. То есть, посетителю придет сводка о температуре воды и воздуха, запрете или разрешении на купание.

Кроме спасательного оборудования, в каждой зоне отдыха есть раздевалки, туалеты, медицинские пункты, ногомойки и души. Остальное наполнение - разное. Например, на пляже "Мещерское" (ЗАО) - а это пляж у лесного озера - есть амфитеатр с лежаками, над которыми размещены перголы - деревянные ажурные навесы от солнца. Здесь же позагорать можно на декингах (деревянных настилах) прямо над водой. 

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Популярные пляжи "Серебяного бора" (СЗАО) находятся в акватории Москвы-реки и разделены условно, общая их длина около 4 км. Номер третий - самый популярный пляж в городе. Основная его особенность, что он с годами не меняется. Из развлечений здесь есть волейбольная площадка, прокат лодок и катамаранов. На пляже №2 есть отдельная зона с шезлонгами, батут для детей, столы для игры в пинг-понг, недалеко находится яхт-клуб, тоже с прокатом. Так, например, взять шезлонг здесь стоит от 600 рублей, а прокатиться на яхте - от 5 тысяч рублей за час. 

Обновленная осенью 2017 года зона отдыха "Левобережье" (САО), расположенная на канале им. Москвы, порадует москвичей возможностью законно поплавать. В прошлом году за все лето пляж разрешения у санитарных врачей так и не получил. Из развлечений здесь есть большой тренажерный комплекс, детский городок, пункты питания.

Зоны отдыха с купанием при озерах - Школьном и Черном (ЗелАО), Белом (ВАО) - оборудованы прокатными сервисами. В Тропаревском пруду (ЮЗАО) прямо с воды можно послушать концерт, так как на берегу открыта летняя сцена. А для детей работает бесплатный веревочный городок. 

Открыты все зоны отдыха будут ежедневно с 9 утра до 21:00. 

Кстати
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Помимо природных водоемов, в столице будут установлены два открытых бассейна в популярных парках. Один искусственный водоем откроется на понтонах прямо в Москве-реке в парке "Фили", воду здесь нагреет солнце. А в парке "Сокольники" поставят нагреваемые большой бассейн и небольшую водную чашу для детей. Искусственные водоемы платные, на входе можно взять напрокат полотенца, лежаки, здесь же будут работать кафе с едой и напитками. Стоимость пока не уточняется. В прошлом году отдых здесь стоил от 500 рублей за сеанс.

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