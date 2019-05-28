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28.05.2019 21:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Карусели в 3D

В столице начался сезон аттракционов: где прокатиться на колесе обозрения и почувствовать себя пилотом "Формулы-1"?
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 115(7873)
Лето - традиционный сезон аттракционов, когда можно подкрепиться сладкой ватой в парке и отправиться к ближайшему колесу обозрения, каруселям или чему-то более оригинальному вроде симулятора гоночного болида. Корреспондент "РГ" выбрал самые интересные столичные аттракционы наступающего сезона, а заодно выяснил, как убедиться в исправности и надежности увеселительной техники, чтобы развлечение не закончилось печально?
Прокатиться на подобных каруселях в столице обычно можно за 200-300 рублей. Фото: Александр Корольков/ РГ Прокатиться на подобных каруселях в столице обычно можно за 200-300 рублей. Фото: Александр Корольков/ РГ
Прокатиться на подобных каруселях в столице обычно можно за 200-300 рублей. Фото: Александр Корольков/ РГ

Прокатимся на Ferrari

Как рассказал "РГ" начальник инспекции по надзору за аттракционной техникой ОАТИ Александр Тучин, в столице сегодня чуть меньше 300 аттракционов, больше 90 процентов из них прошли все проверки и получили разрешение на работу.

По словам Тучина, никаких ЧП на московских аттракционах не происходит уже несколько лет, не было ни одной аварии и в прошлом сезоне. Основные площадки, где расположена развлекательная техника, - парки и торговые центры. В последних она обычно детская, поскольку разместить что-то экстремальное под крышей трудно.

Фото: РИА Новости
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Другое дело - парки. Тут сосредоточились не только детские аттракционы, но и механизмы, способные впечатлить даже самых невозмутимых взрослых. Причем популярность в последние годы набирают аппараты, связанные с виртуальной реальностью. В парке "Зарядье", к примеру, уже третий год подряд зрителей радует "Полет", или, как его еще называют, летающий кинотеатр. Вы садитесь в кресло и начинаете в прямом смысле слова парить над Москвой или Россией. За зрительные эффекты отвечает 13-метровый полусферический экран, впечатлений также добавляют генераторы ветра, водяных брызг и запахов. На экране во время полета мелькают каменные столбы Мань-Пупу-Нер в Республике Коми, Ленские столбы в Якутии, Саяно-Шушенская ГЭС и другие достопримечательности страны. Есть и отдельные сеансы, посвященные только Москве.

Большой упор на виртуальной реальности делают и в парке "Сказка" в Крылатском - там к 1 июня запускают сразу девять новых аттракционов и несколько из них будут в формате 3D. Дети смогут поискать выход из неонового лабиринта и "Сказочного леса", а самые смелые испытают себя в качающейся и светящейся 3D-трубе. Ребятам постарше и взрослым наверняка будет интересно сесть за руль болида "Формулы-1" Ferrari F150 Italia. "Это один из самых современных аттракционов, который был разработан на серии испытаний пилотами F1, он обеспечивает иллюзию полноценной гонки", - рассказали "РГ" в администрации парка. Выглядит это так: вы садитесь в кабину болида, берете в руки руль и едете, дорога проносится перед вами на трех больших мониторах, а сам болид на подвижной платформе создает иллюзию настоящей поездки.

Проходите в VIP-кабину

Предпочитаете более классические аттракционы? Их в Москве тоже хватает. В парках можно встретить всевозможные автодромы, карусели, горки и многое другое. Большинство из них, правда, сугубо детские и не смогут заинтересовать не только взрослого, но и подростка. Отличным выходом для всей семьи в такой ситуации становятся колеса обозрения - их в Москве четыре. Самое высокое и одновременно старое уже 61-й год служит в Измайловском парке. Его высота около 50 метров, а 40 открытых кабинок делают полный оборот за 7,5 минуты. По мнению многих москвичей, это колесо обозрения сегодня самое интересное - с него открываются красивые виды на парк, пруд и прилегающие городские районы. Билет для взрослого стоит всего 250 рублей, а с детей от 3 до 10 лет берут 100 рублей.
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Второе по величине колесо в Москве расположено все в том же парке "Сказка" - с 2016 года оно поднимает всех желающих на высоту 35 метров. Вид оттуда тоже впечатляющий - хорошо видно территорию заказника "Крылатские холмы", Москву-реку и знаменитый Живописный мост. Полный оборот колесо делает за 7 минут, билеты в будни стоят 300 рублей, по выходным - 400. Для романтиков есть спецпредложение - в специальной VIP-кабинке можно признаться в любви, сделать предложение или отметить годовщину свадьбы.

Остальные два московских колеса невысокие - 27,5 метра, предназначены для детей. Одно расположено в Измайловском парке, а второе работает в "Сокольниках".

Возраст - не помеха

При всем разнообразии аттракционов в столице эксперты советуют, прежде чем ими воспользоваться, обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, у любого аттракциона должна быть металлическая табличка с цифрами и надписью "Объединение административно-технических инспекций города Москвы" - внешне она напоминает автомобильный госномер. Второй важнейший документ - талон допуска к эксплуатации. Это пластиковая карточка, похожая на водительские права старого образца. И номер, и талон должны быть закреплены на видном месте - талон, к примеру, часто можно увидеть в окошке кассы. Они гарантируют, что аттракцион безопасен и исправен.

Кроме того, нужно обращать внимание на внешний вид аттракционов - облезлая краска, подтеки машинного масла и другие признаки невнимательного отношения к технике должны насторожить. Наконец, если в правилах пользования каруселями написано, что они предназначены для детей до 5 лет, то не нужно занижать возраст своего 7-летнего ребенка, даже если ему очень хочется прокатиться.

Возраст аттракциона при этом значения не имеет - недавно отметившее 60-летний юбилей колесо обозрения в Измайловском парке каждый год успешно проходит проверки и не вызывает нареканий.

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