В Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам реновации

В пяти районах столицы вечером, 28 мая, прошли публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации - будущую застройку обсудили жители районов Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Люблино и Покровское-Стрешнево.

Участвующие в слушаниях москвичи могли не только ознакомиться с проектами планировки, но и задать вопросы проектировщикам, а также внести свои предложения по доработке.

"При создании проектов мы старались опираться на реальные потребности москвичей, - рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Для этого проконсультировались с представителями различных департаментов, в том числе здравоохранения и образования. Кроме того, изучали замечания жителей, направленные в письменной форме, а также опубликованные в соцсетях и СМИ".

Благодаря этому в проекты вошли многие объекты, которых не хватало конкретным территориям - это школы, детсады, спортивные комплексы, поликлиники, транспортные развязки и другие. После публичных слушаний у горожан есть еще семь дней, чтобы направить замечания в окружные градостроительные комиссии.

"После проработки замечаний и внесения в проект корректировок авторы смогут приступить к планированию этапов реализации проекта с указанием дат и адресов", - пояснила Княжевская.

Это уже третья волна слушаний по проектам реновации. До этого прошли слушания по 12 другим проектам застройки кварталов в разных районах. Накануне слушаний ознакомиться с идеями проектировщиков можно как непосредственно в районах, так и в едином информцентре реновации на 2-й Брестской улице, дом 6.