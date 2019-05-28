В парке "Сокольники" открылся летний бассейн

Из-за аномальной жары в парке "Сокольники" открыли "The Бассейн" раньше срока.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгорпарка, во вторник, 28 мая, в столице открылся первый летний водоем под открытым небом. Это бассейновый комплекс в парке "Сокольники".

- Москвичи смогут позагорать, поплескаться в воде и принять солнечные ванны в двух бассейнах: для взрослых и детей, - пояснили в ведомстве. - По плану его должны были запустить как и все зоны отдыха в городе с 1 июня, но из-за аномальной жары решили перенести открытие на 28 мая. То, что жаркая погода простоит недолго, - не имеет значения, оба бассейна с подогревом.

Так, размеры большой чаши - 20х10 метров, где температура воды не ниже +25. А размеры малой чаши 10х5 метров, подогревается до температуры выше +30.

Бассейн будет открыт до конца августа, часы работы - с 10.00 до 22.00.

В этом году предусмотрено три сеанса: с 10.00 до 12.45, с 13.00 до 15.45 и с 16.00 до 21.45.

В будни один сеанс стоит 500 рублей (в стоимость входит шезлонг), весь день - 1000 рублей. В выходные - 850 рублей (весь день - 1700 рублей).

Есть билеты VIP-категорий, это мягкие шезлонги у воды (сеанс 700 рублей в будни и 1000 рублей - в выходные, также есть билеты на весь день).

Детский билет стоит 300 рублей и 400 рублей соответственно (до 12 лет, без шезлонга).

Напомним, что с 1 июня откроется еще один бассейн в парке "Фили". Его особенность в том, что он расположен на понтонах прямо в воде Москвы-реки. С этого же числа откроются все зоны отдыха в городе, в этом году их будет 118, из них с купанием всего восемь. Вход и купание в городских зонах отдыха бесплатное.