В Подмосковье изъяты более 300 га неиспользуемых пашен

Еще 234 гектара неиспользуемых по назначению подмосковных сельхозземель обретут новых хозяев. "Заросшие кустарником и древесной растительностью земли были изъяты у нерадивого собственника в сельском поселении Ядроминское городского округа Истра и в скором времени будут выставлены на торги", - сообщил министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган.

Начиная с 2013 года область вводит в оборот по 50 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель ежегодно - и тем не менее простаивающие пашни не заканчиваются. Собственников штрафуют, им начисляют максимальную ставку земельного налога в 1,5% от кадастровой стоимости участка, в то время, как те, кто добросовестно сеет и пашет, платят по льготной ставке 0,3%. Но земля в Московском регионе такая дорогая, что при всех штрафах и повышенных налогах собственники все равно остаются в плюсе. Зачастую они снимают с участков верхний плодородный слой почвы - и отдают их под добычу полезных ископаемых. А бывает, что и под строительство.

Летом 2017 года подмосковные власти инициировали первый судебный иск по принудительному изъятию сельхозземли. Арбитражный суд постановил изъять у собственника 10 гектаров простаивающей в течение 8 лет пашни в Дмитровском районе и продать тем, кто готов ее возделывать. Затем с торгов ушли 25,2 гектара земли в Раменском районе - в этом случае нерадивый хозяин не пахал и не сеял аж 20 лет. И готовятся к торгам еще 40,6 изъятого гектара в Можайском районе. Таким образом за два года у недобросовестных собственников по суду было отобрано почти 310 плодородных гектаров. Новые хозяева простаивать им не дадут. Все изъятые сельхозземли будут использоваться по назначению.