В столице сегодня потеплеет до +27

Сегодня столичный регион окажется под влиянием северной части антициклона, поэтому ожидается временами облачная, но жаркая погода. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, воздух сегодня сможет прогреться до +27 градусов, по области до +28. Как пояснили "РГ" в Метеобюро, среднесуточная температура воздуха будет почти на пять градусов превышать норму и соответствовать середине июля. Осадки сегодня маловероятны. Ветер умеренный, в порывах не сильнее 10 м/с юго-западного направления. А вот давление атмосферное останется высоким 750 мм ртутного столба.

Кстати, несмотря на жару, погода рекордов не поставит. Так, в 2007 году на термометре было +33,2 градуса.