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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Навеки с футболом

В столице установят памятники ЧМ-2018
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 114(7872)
В центре столицы появится новая "футбольная" достопримечательность - памятный знак в честь прошедшего в России чемпионата мира. Инициативу поддержала комиссия Мосгордумы по монументальному искусству.

Памятники, напоминающие о баталиях мирового первенства по футболу, планируется установить в двух местах. Первое - Аллея спортивной славы "Лужников", где прошли семь матчей, а второе - Никольская улица, которая в дни чемпионата спонтанно превратилась в неофициальную фан-зону.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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- Оба места связаны с турниром, - объяснил председатель комиссии Игорь Воскресенский. - Может, найдется такой художник и сделает две красивые вещи в одной стилистике.

Какими будут "футбольные" памятники, планируют решить на открытом творческом конкурсе. Спроектируют и установят их за счет городского бюджета. По предварительным расчетам, они обойдутся в 15 миллионов рублей.

Чемпионат мира по футболу, напомню, прошел летом прошлого года в одиннадцати городах России и на двенадцати аренах. Москва на двух стадионах - "Лужники" и "Спартак" - приняла 12 игр. В их числе - матч открытия и финал. За месяц, что длился турнир, российскую столицу посетили более трех миллионов болельщиков и туристов, решивших заглянуть в главный город чемпионата. Около половины гостей приехали в Москву из стран дальнего зарубежья. Больше всего из Китая, США, Германии, Голландии и Франции.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Чемпионат мира по футболу в России. Спецпроект "РГ"
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