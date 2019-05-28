В Плесе Ивановской области у застройщика отобрали участок, незаконно предоставленный чиновниками под возведение отеля. Приволжский районный суд рассмотрел иск ивановского межрайонного природоохранного прокурора по громкому делу о незаконной застройке лесопарковой зоны. Как отметили в прокуратуре, согласно документам территориального планирования Плесского городского поселения, предоставлять застройщикам участки, входящие в рекреационную лесопарковую зону, запрещено.

Когда нельзя, но очень хочется

Хотя размещение объектов капитального строительства в заповедных зеленых зонах, предназначенных для отдыха горожан, не разрешает закон, чиновники Приволжского муниципального района закрыли на это глаза. Как это часто бывает, к властям обратился бизнесмен, пожелавший построить в Плесе очередной гостиничный мини-комплекс. И они отдали заявителю в аренду участок под застройку общей площадью 0,2 гектара.

Нарушение вскрылось во время прокурорской проверки исполнения земельного и лесного законодательства. В прокуратуре заявили, что земельный участок в заповедной зоне был выделен под застройку незаконно. "С целью устранения нарушения закона природоохранный прокурор обратился в суд", - пояснили в прокуратуре.

Как сообщили в Приволжском районном суде, после получения иска администрация района поспешила добровольно исполнить требования прокурора, не дожидаясь судебного решения. "Право аренды земельного участка общей площадью 1800 квадратных метров прекращено. Требования прокурора ответчиками исполнены в добровольном порядке, в связи с чем прокурор отказался от требования об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения", - пояснили в суде.

Определение суда о прекращении производства по делу вступило в законную силу. Лесопарковую зону в Плесе удалось спасти от наступления девелоперов.

Вилла в городском парке

К сожалению, история со спасением парка в Плесе - скорее исключение, чем правило. Во многих городах Центральной России идет массированное наступление застройщиков на особо охраняемые природные территории. Девелоперы заявляют о желании возвести очередной объект в городском сквере или охранной зоне реки. По каким-то причинам чиновники не могут отказать отдельным просителям. Особенно тревожная ситуация с сохранением заповедных зон и зеленых насаждений сложилась в соседней Костроме.

Как рассказала сопредседатель областного экодвижения "Во имя жизни", член экологического совета при главе Костромы Валентина Ямщикова, одной из самых многострадальных особо охраняемых природных территорий в Костроме стал парк "Берендеевка". По документам 1996 года он считался одной из крупнейших особо охраняемых зеленых зон Костромы. Его площадь составляла более 90 гектаров.

Вместо физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Широкой появилось три шикарных особняка

- В 1998 году в регионе создали комиссию по пересмотру границ зеленых зон, результатом работы которой стало резкое сокращение числа охраняемых памятников природы. Из 25 их осталось всего 13, а общая площадь сократилась с 740 до 475 гектаров, - сообщила Валентина Ямщикова.

Больше всего после проведенной реформы пострадали Посадский лес в конце улицы Ленина, стрелка у Ипатьевского монастыря, Березовая роща между улицами Советской и Никитской, а также парк "Берендеевка", лишившийся более семи гектаров своей территории. Именно тогда из 92 гектаров парка под охраной государства осталось лишь 84. Сейчас же из-за варварской вырубки деревьев и незаконной застройки территория парка уменьшилась до 77 гектаров.

Особенно возмутила экологов и горожан позиция регионального департамента природных ресурсов. Но вместо того, чтобы охранять природу и в рамках возбужденного уголовного дела наказать нарушителей за незаконные рубки, сотрудники департамента в суде заключили с ними мировое соглашение. Территорию "Берендеевки" костромские чиновники разделили на восемь участков. Часть из них отдали под строительство электроподстанции, часть - под возведение частного музея и двух гостиничных комплексов.

Директора департамента, при котором власти договорились с нарушителями, впоследствии уволили с госслужбы, а при формировании зеленых зон мэрия Костромы начала проводить общественные слушания с приглашением представителей общественности. Процедура принятия решений об изменении парковых границ стала более открытой. Однако в положении о парке "Берендеевка" до сих пор значится, что арендатором почти 4500 квадратных метров заповедной земли, выделенной для возведения там второго по счету отеля, является фирма, ликвидированная в 2015 году. А построенная на заповедной земле частная гостиница, состоящая из сети гостевых домов в лесу и на берегах прудов, действует в "Берендеевке" до сих пор.

Случаи застройки заповедных мест зафиксированы не только в областном центре, но и в отдаленных районах области. В 2014 году прокуратура вскрыла вопиющий факт: сотрудники заповедника "Кологривский лес", призванные охранять природную территорию, самовольно захватили кусок государственных земель под застройку, а лес в окрестностях здания вырубили на дрова. Незаконное строительство на землях государственного лесного фонда надзорное ведомство обнаружило в 148 квартале Понговского участкового лесничества. Проверяющие направили иск в суд, требуя обязать заповедник освободить самовольно занятый лесной участок и демонтировать возведенное на нем строение, а также возместить ущерб, причиненный незаконной рубкой. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Спасение природного уголка

Не менее скандальная история произошла и с бывшим парком Ленинского комсомола в Заволжском районе Костромы. В 1977 году в честь 825-летия Костромы жители города собственными силами торжественно высадили в парке 825 дубов. Однако сегодня почти все эти ценные деревья вырублены. Из-за безденежья в 1990-е годы дирекция парка была ликвидирована, имущество разграблено, популярный у горожан горнолыжный спуск, ведущий к Волге, уничтожен. На бывшей особо охраняемой природной территории началось строительство элитных коттеджей.

Сейчас захват земли ведется практически на протяжении всего волжского побережья в областном центре. На месте природных прудов заволжской зеленой зоны кто-то вбил сваи, готовясь их засыпать и застроить. На охранной прибрежной полосе, зарезервированной под спасательную станцию, вырос ресторан. Вместо общедоступного физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Широкой появилось три жилых особняка. На территорию ландшафтного объекта начали претендовать многочисленные инвесторы, предлагающие возвести на месте зеленого массива очередной апарт-отель, деловой центр и яхт-клуб.

Во время "парковых выборов" в 2017 году более 2500 жителей Костромы высказались за восстановление ландшафтного парка в Заволжье. В мэрии предложили начать восстановление с участка в пять гектаров, пояснив, что на большую площадь средств может не хватить. Однако жители с этим не согласились. Они заявили, что настаивают на возрождении парка площадью 76 гектаров, поскольку, если территорию сейчас же не зарезервировать, она может вся уйти под застройку, и уже через пару лет восстановить парк будет невозможно. Слова активистов не разошлись с делом. Горожане создали инициативную группу, самостоятельно подготовили архитектурный проект и выиграли президентский грант на обустройство парка. Сейчас силами общественников в парке "Заволжье" идут восстановительные работы и акции по посадке деревьев, а также проводятся занятия экошколы. К участию в проекте инициативная группа приглашает всех желающих.

Справка "РГ"

По данным администрации Костромской области, сегодня на территории региона насчитывается 24 природные территории регионального значения и одна - федерального (заповедник "Кологривский лес"). Их общая площадь составляет 70228 гектаров. Из 24 региональных ООПТ пять площадью 258,7 гектара находятся на территории Костромы. По подсчетам властей, с учетом 144 озелененныхтерриторий и земель лесного фонда общей площадью 1710 гектаров на каждого из 277650 жителей Костромы приходится 61,7 квадратного метра зеленых насаждений. Однако, по подсчетам экологов, за минусом территорий кладбищ и санитарно-защитных зон очистных сооружений общая площадь озелененных территорий общего пользования, по-настоящему пригодных для отдыха костромичей, составляет лишь 147 гектаров, или 5,3 квадратного метра на человека. Это менее трети от норматива.