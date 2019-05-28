Для воронежского райцентра Острогожск день военного автомобилиста - его отмечают 29 мая - общегородской праздник. Здесь расположен крупнейший в России учебный центр, где готовят водителей на самый разный армейский транспорт: от танковых тягачей до пусковых установок "Искандер". На праздник традиционно устраивается представление: на плацу "УАЗы" с "Газелями" кружатся в вальсе, а похожий на стальную гусеницу вездеход "Витязь" переползает через трал для перевозки танков.

Недавно центр начал готовить водителей на БМП-3 - новейшую бронированную машину для доставки и огневой поддержки пехоты. У БМП две автоматические пушки, подвеска с изменяемой высотой и 660-сильный двигатель. Посвистывая турбонаддувом, 20-тонная "трешка" легко разгоняется по бездорожью и охотно прыгает с любого пригорка. Приземляется мягко - на опорных катках установлены мощные амортизаторы.

- Как хорошая иномарка: очень быстрая, маневренная, легко управляется, - рассказал Егор Смирнов, получивший на днях удостоверение механика-водителя БМП-3.

Отслужив срочную, он вернется в консерваторию Нижнего Новгорода, где учится на музыковеда. Абсолютный слух пригодился и на военной службе: Смирнов - ротный барабанщик и запевала.

Коробка передач у БМП-3 автоматическая, ее селектор установлен по-американски - на руле. Вместо баранки здесь штурвал наподобие авиационного, управляющий работой гусениц. Если нажать кнопку в его середине, машина развернется на месте. Другой кнопкой натягиваются провисшие гусеницы - в танке для этого нужно минут пять ворочать ломом и гаечным ключом.

Слева от штурвала ряды индикаторов, извещающих водителя о состоянии машины. Справа рукоять - ею закрывается крышка люка над головой. В походном положении люк открыт, а голова механика-водителя торчит из него - для этого поворотом другого рычага сиденье поднимается на метр. "Трешка" может стрелять на плаву и сбивать вертолеты. Справа и слева от водителя из брони торчат рукояти курсовых пулеметов - ими обычно управляют десантники. Позади него серебристой спиралью изогнулся элеватор для подачи снарядов к пушкам. 30-миллиметровая делает шесть выстрелов в секунду. 100-миллиметровая кроме снарядов использует управляемые ракеты с лазерным наведением. На испытаниях БМП-3 шквальным огнем меньше чем за минуту снесла с танка-мишени все приборы, антенны и другие выступающие части. В его броне появилось несколько пробоин, а башня треснула.

Опыт

Как работают военные эвакуаторы

В начале июня из Острогожска в части и соединения Западного военного округа отправится очередная партия специалистов 17 специальностей, в том числе водители боевых эвакуаторов. Эти машины совсем не похожи на грузовики с подъемниками, что шныряют по улицам городов.

"Задача бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) - как можно быстрее вернуть поврежденную технику в строй. Что-то она может починить на месте - поменять гусеницу, например. Для этого у экипажа есть подъемный кран, сварочный аппарат, кое-какие запчасти. Если проблема серьезнее, БРЭМ буксирует нуждающуюся в починке машину в ремонтный батальон. Это что-то вроде полевого госпиталя, только для механизмов", - рассказал начальник центра подполковник Евгений Зубик. Военные эвакуаторы - плод сирийского опыта. Война в пустыне убедительно продемонстрировала, в какую проблему превращается бронетехника, вышедшая из строя в песках, вдали от дорог и мастерских.