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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине и Камчатке "заминировали" аэропорты

Текст: Юлия Гарднер

Пассажиров эвакуировали из здания южно-сахалинского аэропорта из-за сообщения о минировании.

"От анонима сегодня утром в аэропорт поступил звонок о минировании здания аэровокзала. Правоохранительные органы проводят мероприятия", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани.

В Саратове сообщили о минировании аэропорта, вокзала и нескольких ТЦ

Из-за этого оказался задержан рейс авиакомпании "Россия", который должен вылетать в Москву.

Аналогичные сообщения поступили в аэропорт Петропавловска-Камчатского. Людей, находившихся в здании аэровокзала, эвакуировали. "Бомбы" якобы заложили и в здании автостанции, а также в торговом центре в городе Вилючинск.

К слову, ТЦ в городе подводников нет, поэтому там проверяют крупные магазины. Все помещения обследуют сотрудники ФСБ, полицейские, кинологи.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Сахалинская область
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