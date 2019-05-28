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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Появление и первые дни 14 аистят сняли в бассейне Амура

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба Амурского филиала WWF России Фото: Пресс-служба Амурского филиала WWF России
Фото: Пресс-служба Амурского филиала WWF России

В четырех гнездах дальневосточного аиста в Приамурье, за которыми ведется наблюдение с помощью онлайн камер WWF России, появились на свет 14 птенцов, сообщила "РГ" пресс-секретарь Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Елена Старостина. Видео об их появлении и первых днях жизни расместили на YouTube. На нем смонтированы кадры из двух аистинных "квартир" в Березовском заказнике и на опорах ЛЭП ДРСК у села Тамбовка.

Специалисты знают, что яйца были отложены в конце апреля и к концу мая на свет появились 14 аистят. Но, к сожалению, не обошлось без потерь.

В бассейне Амура подсчитали дальневосточных аистов

По словам старшего координатора проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России Анны Сердюк, аисты возле села Тамбовка пережили в конце апреля страшный низовой пожар и выстояли. А вот в гнезде на треноге ЛЭП один из двух вылупившихся птенцов погиб. Пока там остается еще два яйца, но появятся ли из них птенцы, неизвестно. Сейчас, когда у аистов появилось потомство, начинается самое интересное - можно видеть, как взрослеют и растут птенцы.

- Я была поражена, например, как во время дождя аист стоит, расправив крылья, и, как зонтик, защищает свое потомство, - говорит Анна Сердюк.

Справка "РГ"

Дальневосточный аист - одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В отличие от европейского аиста, его дальневосточный собрат избегает человека, устраивает гнезда вдали от людей в глухих местах. С 1998 года количество размножающихся пар дальневосточных аистов в Амурском регионе выросло почти в два раза.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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