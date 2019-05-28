Создателям якутских кинофильмов окажут господдержку

Якутские режиссеры, удивляющие далеко не провинциальными фильмами, наконец добились признания не только зрителей и жюри кинофестивалей, но и местных властей. В республике будет создан фонд поддержки креативных индустрий, который окажет помощь в финансировании съемок.

По производству регионального кино Якутия занимает в стране третье место после Москвы и Санкт-Петербурга - начиная с 2010 года в республике отснято 95 художественных лент. Некоторые картины стали призерами и лауреатами международных кинофестивалей. А еще удивительнее то, что фильмы на якутском языке попадают в России в топовую десятку по сборам в прокате. И мало кто из зрителей знает, что создается это кино в основном на энтузиазме участников съемочных групп - на их личные деньги.

- До сего времени якутский кинематограф развивался отнюдь не благодаря господдержке, она оказывалась лишь время от времени, - признал глава республики Айсен Николаев.

Он распорядился ежегодно выделять из местного бюджета на съемки не менее 80-100 миллионов рублей. Распределять их будет специально созданный фонд. В первую очередь поддержку получат создатели детских и анимационных фильмов, творческие группы, занятые экранизацией якутских произведений, а также дебютанты кинорынка.

Кроме того, в столице республики построят современный киноцентр, в котором смогут одновременно работать сразу несколько творческих групп. "Центр, который мы создадим, даст возможность снимать всем, а не только одной киностудии", - подчеркнул глава региона.