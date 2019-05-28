Суд отправил в психбольницу авиадебошира с рейса Москва-Владивосток

Суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу хулигана, который устроил дебош на борту рейса, летевшего из Москвы во Владивосток, сообщает пресс-служба Дальневосточного СУТ СК России.

Происшествие случилось в сентябре прошлого года. Житель Москвы, уроженец приморского Уссурийска 1986 года рождения, имевший билеты в эконом-класс, стал просить проводников пересадить его в "бизнес". Получив отказ, стал вести себя агрессивно, ударил бортпроводника. Чтобы утихомирить хулигана, его привязали к креслу ремнями безопасности.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по пункту "в" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте". В ходе расследования следователи установили, что его поведение было вызвано психическим расстройством. В итоге суд отправил авиадебошира на полугодичное принудительное лечение в психиатрический стационар.