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28.05.2019 08:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд продлил арест заместителю председателя Сибирского отделения РАН

Текст: Ольга Журман

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил арест заместителю председателя Сибирского отделения(СО) РАН Ивану Благодарю еще на два месяца, до 29 июля, передает ТАСС.

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Благодарь арестован по делу о растрате. Должность зампреда СО РАН - пока последняя в его трудовой биографии. Ранее он работал замом министра по развитию Дальнего Востока, служил в администрации Сахалинской области, был вице-премьером правительства Еврейской автономной области.

Ранее сообщалось, что он арестован по некоему делу в бытность своей работы на Дальнем Востоке.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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