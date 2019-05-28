Суд продлил арест заместителю председателя Сибирского отделения РАН

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил арест заместителю председателя Сибирского отделения(СО) РАН Ивану Благодарю еще на два месяца, до 29 июля, передает ТАСС.

Благодарь арестован по делу о растрате. Должность зампреда СО РАН - пока последняя в его трудовой биографии. Ранее он работал замом министра по развитию Дальнего Востока, служил в администрации Сахалинской области, был вице-премьером правительства Еврейской автономной области.

Ранее сообщалось, что он арестован по некоему делу в бытность своей работы на Дальнем Востоке.