В Хабаровске семилетний ребенок упал в коллектор с горячей водой

В коллектор с горячей водой, расположенный в Железнодорожном районе Хабаровска, провалился вечером 27 мая семилетний ребенок. Малыш получил сильные ожоги по всему телу.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Хабаровскому краю, сейчас пострадавший находится в больнице под наблюдением врачей.

Люк, в который упал ребенок, принадлежит управляющей компании. На нем отсутствовала крышка. И теперь УК предстоит нести ответственность за ЧП.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.