В Южно-Сахалинске решили потратить 78 млн рублей на эстетику

Администрация Южно-Сахалинска ищет исполнителей проекта концепции архитектурно-градостроительного развития города. Объявлен тендер на подготовку этого документа, сообщает RosTender.info. До 18 июня принимаются предложения, а 24 июня выберут подрядчика.

На подготовку своих решений по обновлению облика Южно-Сахалинска победителю тендера дадут семь месяцев. По истечении этого срока он должен будет визуализировать еще и три варианта комплексных архитектурно-пространственных решений жилой застройки в нескольких микрорайонах.

Средства на проект концепции - 78 миллионов рублей - выделят из городского бюджета. Департамент архитектуры и градостроительства областного центра, выступивший заказчиком, рассчитывает, что реализация проекта поможет сделать город комфортнее, улучшить его санитарное и эстетическое состояние.

Окончательно концепция архитектурно-градостроительного развития Южно-Сахалинска будет готова к началу 2020 года.