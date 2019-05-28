В Приамурье ФАС завела дело о рекламе с легкомысленной девушкой

Оскорбительной и непристойной признали рекламу одного из приамурских магазинов спецтехник. Об этом сообщает УФАС по Амурской области.

На баннере изображена девушка и прописан слоган "Даю всем запчасти для спецтехники". Однако слова "Даю всем" прочитать оказалось значительно проще, чем оставшуюся часть текста. За это и поплатились авторы.

Поскольку в рекламе не допускается использование непристойных образов, ФАС возбудила уголовное дело о нарушении части 6 статьи 5 Федерального закона "О рекламе".