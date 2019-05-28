В Приамурье задержали подозреваемого в погроме на кладбище

Полицейские задержали мужчину, который, по версии следствия, устроил погром на старом кладбище города Тынды.

26 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на погосте разрушено 54 надгробия: памятники опрокинуты и частично сломаны. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Оперативники осмотрели ближайшие жилые массивы, изучили записи камер наружного видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и очевидцев.

"В результате полицейские установили, что к преступлению может быть причастен житель Тынды 1991 года рождения, ранее неоднократно судимый", - сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

В отделе полиции он признался в содеянном. Мотивы совершения преступления еще предстоит выяснить. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.