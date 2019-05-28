В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами, двое погибли

Под Уссурийском перевернулся автобус с китайскими туристами. Всего в нем находилось 45 человек, двое, в том числе водитель, погибли.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, есть пострадавшие. Один человек доставлен в Уссурийскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой, еще 12 находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. На месте аварии работают четыре бригады скорой помощи. Спасательные работы продолжаются.

Известно, что туристов перевозил туроператор "Диалог народов", уполномоченная компания по работе с китайскими туристическими группами.

На место выехали директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко и замдиректора департамента туризма Владимир Щур, а также представитель туркомпании.

По предварительной информации, причиной ДТП могло стать плохое самочувствие водителя.

Туристы ехали в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами.