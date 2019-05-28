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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморском океанариуме поселились рождественские елки

Текст: Анна Бондаренко
Рождественская елка Фото: Пресс-служба Приморского океанариума Рождественская елка Фото: Пресс-служба Приморского океанариума
Рождественская елка Фото: Пресс-служба Приморского океанариума

В Приморском океанариуме появились новые обитатели - рождественские елки и морские лилии. Как отмечает пресс-служба океанариума, и те другие, несмотря на "растительные" имена, являются животными.

Фото: Пресс-служба Приморского океанариума
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Так, морские лилии Crinoidea, поселившиеся в экспозиции "Морской микромир", относятся к классу иглокожих. Длина лучей морского животного достигает одного метра, всего лучей пять, каждый из них может ветвиться, образуя множество "ложных ножек". Эти животные обитают во океанах, предпочитая все же теплые широты, и на разных глубинах. Считается, что появились они в палеозое, около 488 миллионов лет назад.

Рождественские елки относятся к трубчатым многощетинковым червям семейства Sabellidae. Свое название получили благодаря тому, что, распускаясь, становятся похожи на праздничное дерево. Окраска колоний елок бывает как спокойная - серая или бежевая, так и яркая, например, красно-желтая с белым.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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