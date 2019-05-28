Напора проливного дождя со штормовым ветром не выдержала подпорная стенка в одном из спальных районов Владивостока на улице Ладыгина, 11. Ночью бетонные блоки рухнули на припаркованные автомобили.

Автомобили, на которые рухнули бетонные блоки, восстановлению не подлежат. Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Владивостока

Вместе с ними - ведущая наверх лестница, по которой ежедневно ходят дети в школу, и бетонный столб, упавший в сторону дома, чудом не задев окна. К счастью, никто не пострадал. Но от грохота проснулся весь дом. Восстановлению не подлежат четыре автомобиля.

Ночью же к месту ЧП приехали спасатели, оцепившие место происшествия, и мэр Олег Гуменюк, которому жильцы рассказали, что знали: рано или поздно стена рухнет.

Более того, активисты дома имеют на руках ответ из городской администрации, в котором специалисты признали, что "конструкция находится в неудовлетворительном состоянии", и обещали внести стену в план ремонта "при составлении перспективных планов благоустройства".

Глава Владивостока ночью же заявил, что городские власти возместят ущерб потерпевшим, и разъяснил, куда и к кому обратиться с соответствующим заявлением.

Напора проливного дождя со штормовым ветром не выдержала подпорная стенка в одном из спальных районов Владивостока. Бетонные блоки рухнули на припаркованные автомобили

Через несколько часов стало известно, что сползшие в результате намокания и схода грунта бетонные блоки подпорной стены на улице Терешковой, 13, нанесли серьезные повреждения шести припаркованным авто.

Подпорные стенки - вынужденный элемент инфраструктуры города, расположенного на сопках. На эти бетонные блоки "смотрят" окна жилых домов до третьего-пятого этажей.