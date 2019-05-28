Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили

В Приморье начались восстановительные работы после сильного циклона. Коммунальные и дорожные службы убирают поваленные из-за сильного ветра деревья. Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка. Местные жители считают, что ее, давно находящуюся в аварийном состоянии, подмыло дождем.

Никто не пострадал. Как сказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС, спасатели приехали к месту ЧП еще ночью, огородили его, чтобы с утра приступить к ликвидации последствий.

Кроме того, из-за дождя, сопровождавшегося штормовым ветром, около 4,9 тысячи жителей региона остались без света, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Массовые аварийные отключения в распределительных сетях начались еще в понедельник утром. Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, за сутки в крае произошло 85 отключений электроэнергии. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Артемовском, Шкотовском, Уссурийском, Чугуевском, Находкинском районах.

На восстановительный работах занята 21 бригада из 53 энергетиков и 21 единица техники.