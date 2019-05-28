В Якутске зафиксировано девять случаев укусов клещей

В Якутии зарегистрированы девять укусов людей клещами, которых прежде жители центральных районов республики видели лишь на картинках.

Как сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, по два случая зафиксированы в Алданском, Нерюнгринском и Нюрбинском районах, где эти насекомые встречались и раньше. А вот еще три случая пришлись на Якутск.

В ведомстве отметили, что проведены необходимые профилактические мероприятия. Заболевания, передающиеся клещами, не обнаружены.

В этом же сообщении эпидемиологи поделились рекомендациями, как обезопасить себя от укусов насекомых. Жителям самых холодных мест в Северном полушарии, доселе не встречавшихся с этой напастью, теперь надо привыкать к тому, что рубашка должна иметь длинные рукава с резинкой на запястьях, а концы брюк желательно заправлять в носки и сапоги.

По данным управления Роспотребнадзора, около трех с половиной тысяч якутян уже привились от клещевого вирусного энцефалита.