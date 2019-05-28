Молодых нефтяников научат решать ключевые задачи отрасли

Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли и акцент на высокие технологии для добычи трудноизвлекаемых запасов выявили нехватку подготовленных и нестандартно мыслящих кадров. Остро встала задача - привлечь молодежь в актуальные проекты отрасли.

В этом контексте и возникла инициатива - организовать нефтегазовый форум молодежи. Примером послужили образовательные площадки "Иволга", "Таврида", "Территория смыслов на Клязьме". Идею сформулировали в июле прошлого года участники первого форума Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Минэнерго РФ (МСНГО), который проходил в Альметьевске (Татарстан).

Инициативу одобрили заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов. Она была представлена в ходе VIII Петербургского международного газового форума и получила поддержку ведущих нефтегазовых компаний.

Подходящую площадку определили быстро - у "Татнефти" уже есть солидный опыт проведения масштабных мероприятий в сфере профессионального образования. Поэтому было решено Международный нефтегазовый молодежный форум (International Petroleum Youth Forum - IPYF) провести 9-15 июля на базе одного из оздоровительных лагерей компании близ Альметьевска. Организуют форум Министерство энергетики России, МСНГО и "Татнефть".

Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

Этому не обучают в вузах

Основой IPYF будет пятидневная образовательная программа в формате хакатонов под названием Hackathon Oil TATNEFT Challenge (HOT Challenge 2019). Хакатон - это интенсивная совместная работа специалистов над решением проблемы. Главными направлениями станут нефтегазовое дело и информационные технологии. В рамках форума будет реализована уникальная среда для обучения, проектирования и выстраивания сотрудничества.

Интенсивное обучение предусматривает самостоятельные треки для разных категорий участников, образовательные сессии, мастер-классы ведущих экспертов нефтегазовой сферы, блиц-хакатоны, деловые игры, проектирование и решение реальных кейсов от ведущих нефтегазовых компаний ТЭК России.

Организаторы намерены в рамках форума создать уникальную среду для обучения, проектирования, выстраивания сотрудничества, международных коммуникаций и личностного развития. Отдельной темой будет развитие навыков сторителлинга - искусства донесения информации с помощью рассказов, историй.

Предусмотрены задания по пяти основным направлениям: рациональное недропользование в условиях зрелых месторождений; трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗы) и нетрадиционные источники углеводородов; цифровая трансформация нефтегазодобывающей отрасли; цифровой нефтеперерабатывающий завод глубоких переделов; альтернативная энергетика.

Особое внимание при этом будет уделено развитию компетенций soft-skills. Этот комплекс гуманитарных умений (с англ. - "мягкие навыки") сегодня часто выходит на первое место по сравнению с узкими техническими умениями (hard skills). К софт скиллз относят навыки по коммуникациям, работе в команде, управлению временем, продвижению результатов труда, менеджменту, лидерству, способности к личному развитию, адаптивности и т.п. Этому не обучают в вузах и это не отражено в должностных инструкциях. Но именно владение soft-skills в сочетании с hard skills ведет к успеху.

Новые имена для отрасли

Кто может попасть на IPYF? Его участником стать не просто. Претенденты - молодые специалисты, ученые и преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты нефтегазовых вузов России и ближнего зарубежья в возрасте до 35 лет должны пройти заочный двухэтапный отбор. Приглашения по итогам видеопрезентации и тестирования получат 250 лучших.

Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

Их разобьют на смешанные команды по шесть человек, к каждой из них будет прикреплен преподаватель. Участники в рамках хакатонов должны в краткие сроки разработать проект, который предстоит защитить. По итогам определят 30 победителей. Они получат рекомендации для трудоустройства, включения в кадровый резерв или прохождения практики в ведущих нефтегазовых компаниях, а также для учебы в магистратурах и аспирантурах отраслевых вузов.

В свою очередь партнеры форума - компании, научные и образовательные учреждения - тоже извлекут практическую пользу. Здесь они смогут не только обучить своих молодых представителей, но и ознакомиться с новыми формами решения бизнес-задач и подготовки кадров.

А в один из дней участники форума в рамках панельной дискуссии встретятся с топ-менеджментом известных нефтяных компаний и от первых лиц узнают о насущных проблемах и путях их решения.

Специально для этого знаменитый Татарстанский нефтяной саммит с участием президента РТ Рустама Минниханова, руководителей нефтяных компаний республики, территориальных управлений федеральных ведомств пройдет на той же площадке, что и форум. Среди ключевых тем 2019 года - рациональное недропользование в условиях зрелых месторождений; трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники углеводородов.

Кстати, прошлогодний саммит был посвящен как раз кадровой работе. Одной из важнейших задач "Татнефти" Наиль Маганов назвал переход на опережающее планирование потребности в персонале с учетом новых бизнес-вызовов. "Нам важно уже сегодня знать востребованные компетенции будущего, уметь пользоваться современными инструментами HR-аналитики для прогнозирования потребностей бизнеса в персонале и реализовывать проекты и программы опережающего обучения", - сказал он.

Что же касается предстоящего форума, то замминистра энергетики Павел Сорокин назвал уникальным его идеологию и подход. "Рассчитываю, что будут найдены новые эффективные идеи и решения задач, актуальных для всех стран - участниц форума, а также будут открыты новые имена нефтегазовой отрасли", - отметил он.