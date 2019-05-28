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28.05.2019 12:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На территории Нижегородского кремля нашли старинную мостовую

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Во время проведения земляных работ при прокладке труб на территории Нижегородского кремля на глубине около полуметра были случайно обнаружены остатки старинной деревянной мостовой, сообщили "РГ" в пресс-службе правительства региона.

Фото: Пресс-служба Калининградского областного историко-художественного музея
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Сейчас исследованием находки занимаются специалисты Института археологии РАН. Предположительно мостовая относится к XVIII-XIX векам, она проходила по нынешнему Ивановскому съезду. Раньше жители города пользовались им, чтобы спуститься на улицу Рождественскую. Этот съезд начинается у Дмитриевской башни и пересекает кремль насквозь.

Под мостовой также обнаружены остатки подпольного пространства дома, которые относятся, по предположению археологов, к XIV веку.

- Подобные исследования позволяют уточнить направление основных дорог и планировочную структуру внутри Нижегородского кремля, - сообщил и.о. начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Игорь Петров.

После завершения исследовательских работ поверхность проезда восстановят.

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