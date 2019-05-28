На территории Нижегородского кремля нашли старинную мостовую

Во время проведения земляных работ при прокладке труб на территории Нижегородского кремля на глубине около полуметра были случайно обнаружены остатки старинной деревянной мостовой, сообщили "РГ" в пресс-службе правительства региона.

Сейчас исследованием находки занимаются специалисты Института археологии РАН. Предположительно мостовая относится к XVIII-XIX векам, она проходила по нынешнему Ивановскому съезду. Раньше жители города пользовались им, чтобы спуститься на улицу Рождественскую. Этот съезд начинается у Дмитриевской башни и пересекает кремль насквозь.

Под мостовой также обнаружены остатки подпольного пространства дома, которые относятся, по предположению археологов, к XIV веку.

- Подобные исследования позволяют уточнить направление основных дорог и планировочную структуру внутри Нижегородского кремля, - сообщил и.о. начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Игорь Петров.

После завершения исследовательских работ поверхность проезда восстановят.