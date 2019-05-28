Пенсионерка из Удмуртии сдала в полицию почти 19 тысяч патронов

В Удмуртии 68-летняя пенсионерка из Глазова сдала в полицию 18 900 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 миллиметра. По словам женщины, они принадлежали ее супругу, который скончался еще в 2017 году, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Проведенное исследование подтвердило, что патроны промышленного изготовления и являются штатными боеприпасами для нарезного огнестрельного спортивно-охотничьего оружия.

Для пресечения незаконного оборота оружия в Удмуртии с 2007 года принимают от граждан незаконно хранящееся оружие, патроны, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Те, кто приносит их добровольно, освобождаются от уголовной ответственности. Также за каждую единицу предусмотрена плата. К примеру, за один патрон она составляет до 20 рублей.