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28.05.2019 11:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пенсионерка из Удмуртии сдала в полицию почти 19 тысяч патронов

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии 68-летняя пенсионерка из Глазова сдала в полицию 18 900 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 миллиметра. По словам женщины, они принадлежали ее супругу, который скончался еще в 2017 году, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская Правда".
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Проведенное исследование подтвердило, что патроны промышленного изготовления и являются штатными боеприпасами для нарезного огнестрельного спортивно-охотничьего оружия.

Для пресечения незаконного оборота оружия в Удмуртии с 2007 года принимают от граждан незаконно хранящееся оружие, патроны, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Те, кто приносит их добровольно, освобождаются от уголовной ответственности. Также за каждую единицу предусмотрена плата. К примеру, за один патрон она составляет до 20 рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
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