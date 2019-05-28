Пермские дети все чаще учатся в цифровом формате

Пермский край занимает второе место после Московского региона по количеству учителей и учеников, которые пользуются сервисом "Яндекс.Учебник".

Об этом на региональной TED-конференции "Цифровизация образовательного пространства" рассказал директор по развитию Яндекс.Учебника Дмитрий Растворов.

- Причем, если Москва берет только объемом, то Пермский край - качеством работы с сервисом, - отметил он. - По количеству учеников и педагогов Прикамье не может конкурировать со столицей, зато электронный учебник куда более активно используется на практике. Это говорит о том, что педагоги готовы к изменениям и освоению новых ресурсов.

Проект "Яндекс.Учебник" - это сервис, которым может пользоваться на уроках любой учитель начальной школы. В нем собраны цифровые задания по математике и русскому языку со второго по четвертый класс. Впервые проект запустили в августе 2018 года, а с ноября прошлого он реализуется в Пермском крае.

- Процесс цифровизации образования идет в Пермском крае действительно очень активно, - подтвердила консультант отдела общего образования министерства образования Елизавета Антипина.- Есть проекты которые реализуются уже несколько лет, например "Учи.ру", "Мобильное электронное образование". С нового учебного года будет начат новый проект для старшеклассников по обучению английскому языку. На его реализацию уже подали заявки 90 школ, это около 200 классов.

Кроме того, в Прикамье продолжается работа по проекту Яндекс.Лицей, который дает возможность ребятам 8-9 классов бесплатно осваивать программирование и получать нужные навыки. Пока в Перми работает три площадки, где обучается около 60 детей. Но в ближайшем будущем, к сервису планируют подключить все школы региона.