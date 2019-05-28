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28.05.2019 11:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Резиденты "Жигулевской долины" представят проекты на Startup Village

Текст: Анна Шепелева (Самара)
29 мая в инновационном центре "Сколково" начнется ежегодная международная стартап-конференция для технологических предпринимателей. Здесь же пройдет конкурс, в рамках которого бизнесмены представят свои проекты известным российским и зарубежным экспертам. Предприниматели смогут найти инвесторов и партнеров и стать обладателями денежных сертификатов на сумму до пяти миллионов рублей.
На Startup Village-2019 самарские предприниматели представят проекты с IT-компонентой. Фото: Правительство Самарской области На Startup Village-2019 самарские предприниматели представят проекты с IT-компонентой. Фото: Правительство Самарской области
На Startup Village-2019 самарские предприниматели представят проекты с IT-компонентой. Фото: Правительство Самарской области

Startup Village является финальной стадией федерального проекта по отбору в России самых перспективных инновационных проектов - Open Innovations Startup Tour. В этом году региональные этапы конкурса прошли в десяти городах нашей страны, в том числе в Тольятти. 14 и 15 марта тур принимал на своей площадке технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Кстати, большинство из проектов, имеющих прописку Самарского региона, сегодня реализуют компании-резиденты тольяттинского технопарка.

Фото: Правительство Самарской области
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В частности, это победитель регионального этапа Стартап Тур в Тольятти и обладатель денежного сертификата на сумму 300 тысяч рублей Никита Казарин. Студент Самарского медицинского университета и основатель компании "ИнБио" собирается представить на Startup Village проект "Дентальная навигационная система "Инбио IT". Эта система поможет стоматологам более точно устанавливать зубные импланты. В свою очередь, пациент сможет быть уверен, что операция пройдет без каких-либо осложнений. Высокоточный датчик системы, передавая информацию на компьютер, указывает стоматологу на отклонения от идеальной оси установки импланта.

Проект другого резидента "Жигулевской долины" - компании "СИГМАТРЕЙД" (автор идеи Владимир Бураков) претендует на прорыв в мире спорта. Речь идет о программном образовательном комплексе кибертреннинга "VR Секреты бокса". Он создан на основе технологии виртуальной реальности (VR) и представляет собой симулятор для проведения тренировок и специальную гарнитуру. Разработкой уже активно интересуются в Федерации бокса России. В случае если "VR Секреты бокса" получит финансовую поддержку, то уже в 2020 году "СИГМАТРЕЙД" выведет данный проект на международный рынок.

Фото: Правительство Самарской области
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Некогда идею, а сегодня реально действующий проект "TripAġġregator" планирует представить в "Сколково" Антон Абаньков, директор компании "Агг Лаб". Он презентует возможности облачной B2B платформы для малого бизнеса в сфере туризма. Эта разработка резидента "Жигулевской долины" призвана увеличить число продаж через интернет, оптимизировать затраты и повысить качество сервиса. Электронный ресурс применим для запуска и управления онлайн-продажами с сайтов туристических компаний.

Комментарии:

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- 29 мая будем болеть за наших ребят - победителей регионального этапа Open Innovations Startup Tour. В марте десять проектов из Самарской области, лучшие по трем направлениям - информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии - получили приглашения на Startup Village. Считаю, что отбор на Startup Village станет визитной карточкой для всех компаний-участников, и это уже высокая оценка их работы. Желаем нашим командам удачи!

Александр Сергиенко, директор управляющей компании технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина":

- Во время тольяттинского этапа Open Innovations Startup Tour мы были свидетелями достаточно напряженной борьбы команд нескольких десятков проектов, вышедших на стартовую позицию тура. В итоге в региональный финал вышли проекты в сфере туризма, медицины и спорта. Это стартапы с IT-компонентой, как одной из существенных новаций, все проекты - наших резидентов. Будем "держать кулаки" за наших ребят в федеральном этапе. Пусть все сложится. Группа экспертов "Жигулевской долины" также едет в Сколково и будет очно наблюдать за борьбой.

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