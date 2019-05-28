В конце прошлого года в федеральном Минэкономразвития разработали единую методику проведения социологических исследований для оценки уровня коррупции в субъектах РФ.

Губернаторов обязали ежегодно организовывать опросы, а их результаты учитывать при формировании региональных планов противодействия коррупции. В Прикамье вопрос коррупционных издержек и готовности предпринимателей их нести исследуется уже третий год. Сейчас в регионе начался шестой этап опроса, который продлится до 17 июня.

О результатах анкетирования мы разговариваем с вице-президентом Пермской торгово-промышленной палаты Вячеславом Беловым.

Вячеслав Артурович, первый опрос предпринимателей относительно коррупции в Прикамье Пермская ТПП провела в 2017 году. Что можно сказать о динамике показателя? Он растет или снижается?

Вячеслав Белов: Действительно, Пермская ТПП с 2016 года в рамках реализации специального проекта ТПП РФ "Бизнес - барометр коррупции", независимого анонимного изучения мнения предпринимателей с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в стране, проводит такое исследование на территории края. В прошлом году в федеральном опросе приняло участие более 40,7 тысячи представителей бизнеса.

Причем 10,3 процента отметили, что сталкиваются с проявлениями коррупции постоянно, 37,8 процента - иногда, 34,5 - крайне редко и только 17,6 - никогда. В Пермском крае в прошлом году было обработано 419 анкет респондентов. Безусловно, не очень много, но в любом случае это важная аналитическая информация для принятия решений. Согласно полученным данным, уровень коррупционных проявлений в регионе незначительно выше средних российских показателей. Однако надо признать, что в целом они достаточно высоки.

Если говорить о фиксируемых изменениях, то участники опроса стали более определенно высказывать свое мнение. По сравнению с предыдущим годом уменьшилось число тех, кто раньше входил в категорию "затрудняюсь ответить". Анализ анкет нынешнего года показал: оценка бизнесом коррупционных проявлений существенно не меняется.

По результатам прошлогоднего опроса большинство участников анкетирования из Пермского края (60 процентов) нечасто сталкивались в своей деятельности с проявлениями коррупции и не считали, что ее уровень как-то изменился (42 процента).

Исследования нынешнего года говорят о том, что 61 процент респондентов редко встречаются с этим явлением, а 35 процентов считают, что проявлений коррупции в целом стало меньше. По словам 80 процентов респондентов, они не сталкивались с необходимостью совершать неофициальные платежи или делать подарки должностным лицам. В прошлом году таких участников опроса было 60 процентов. Причем большинство тех, кто это делал, оценивает примерный объем подобных "вложений" в сумму до 10 тысяч рублей.

Но ведь опрос еще не закончен?

Вячеслав Белов: Да, он продлится до 17 июня, после чего результаты проанализируют. Мы будем очень рады, если предприниматели, как являющиеся членами Пермской ТПП, так и не входящие в нее, примут участие в опросе. Анкета заполняется анонимно и онлайн на сайте палаты.

Как вы считаете, соотносится ли уровень коррупционности с теми или иными решениями правительства Прикамья, например отменой налоговых льгот для некоторых предприятий?

Вячеслав Белов: На мой взгляд, отмена налоговых льгот либо изменение правового регулирования на уровне края и муниципалитетов вряд ли влияет на активизацию коррупционных проявлений. Исключением могут служить ситуации, когда в нормативно-правовые акты закладываются нормы, содержащие коррупциогенные факторы.

Важным инструментом исключения таких факторов из правовых документов является активное участие представителей бизнеса и общественных организаций в оценке регулирующего воздействия проектов и экспертизе действующих. Активизация передачи государственных и муниципальных услуг на уровень МФЦ является важнейшим условием снижения коррупции в Пермском крае. Уверен, такая работа должна быть продолжена.

Вы упомянули об аналитике. Как используются в дальнейшем полученные данные?

Вячеслав Белов: В этом случае речь идет не только о констатации фактов. Аналитика используется как минимум в трех направлениях. Во-первых, опросы проводятся на протяжении нескольких лет. Это позволяет сравнить оценку бизнесом состояния коррупции в динамике. Во-вторых, можно проанализировать сферы, где больше коррупционных проявлений, для принятия практических решений, начиная от персональных кадровых до внесения изменений в правое регулирование.

Например, для Прикамья это получение справок, разрешений, лицензий и аккредитаций, а также взаимодействие с контрольно-надзорными органами, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. В нынешнем году в верхние строчки рейтинга впервые попала природоохранная сфера, в том числе вывоз отходов, вырубка леса, сброс сточных вод. В-третьих, итоговый доклад по результатам опроса всех 85 субъектов федерации представляется президенту РФ и учитывается в антикоррупционной политике государства.

Вы, как бывший омбудсмен в сфере предпринимательства, наверняка можете ответить на вопрос, насколько картина реальна. Или результаты опроса все же далеки от действительности?

Вячеслав Белов: Поскольку бизнес-омбудсмен работает с предпринимателями, чьи права нарушены неправомерными действиями органов государственной власти, местного самоуправления или их должностными лицами, то возникает ощущение, что цифры занижены. Но если анализировать состояние коррупционных проявлений не внутри всей группы заявителей, а относительно общей численности предпринимателей, то можно говорить об объективности полученных в ходе опроса оценок.