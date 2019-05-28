В Башкирии кассира банка объявили в розыск после пропажи 20 млн рублей

МВД по Республике Башкортостан объявила в розыск женщину 1983 года рождения, старшего кассира одного из банков в городе Салавате. Сотрудницу, исчезнувшую вместе с семьей, подозревают в хищении более 20 миллионов рублей.

РИА Новости сообщает, что в банке сейчас проводится ревизия для выяснения обстоятельства произошедшего.

- В настоящее время по заявлению представителей банка идет процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Полицейские распространили приметы подозреваемой: на вид 35-40 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения, лицо круглое, нос прямой, волосы светло-русые до плеч. Была одета в куртку темно-зеленого цвета, темно-серые брюки, черные туфли, имеет солнцезащитные черные очки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить в полицию.