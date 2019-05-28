В Ижевске заработает визовый центр

В Ижевске с 13 июня этого года заработает визовый центр Финляндии. В нем можно будет оформить визу в 26 стран Европы, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В их числе: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Ежегодно страны Шенгенского соглашения посещают более 44 тысяч жителей Удмуртии. Для туристов будут доступны все виды услуг, включая сбор биометрических данных. До этого жители республики, чтобы получить визу, ездили в Казань или Уфу.

Предполагается, что центр обеспечит интересы 1,5 миллиона жителей Удмуртии и более 2,3 миллиона туристов из Кировской области и Республики Коми. В этих регионах официальных визовых центров пока нет.