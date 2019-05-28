В Оренбуржье полицейских осудили за издевательства над задержанными

Пять лет колонии получил экс-сотрудник полиции города Соль-Илецка, пытавшийся с помощью электрошокера получить информацию о краже. Его коллега и пособник проведет за решеткой три года.

Как сообщила прокуратура Оренбургской области, такой приговор бывшим правоохранителям вынес районный суд. Преступление было совершено весной прошлого года.

- Сотрудник ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу, применяя физическое насилие, используя электрошоковое устройство, требовал от четырех местных жителей сообщить сведения о лице, совершившем кражу, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Не получив такой информации, полицейский при пособничестве коллеги продолжал издеваться над потерпевшими, заставляя тех танцевать, просить у него прощения. Все происходящее он снимал на камеру мобильного телефона.

Суд признал обвиняемого виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, с причинением тяжких последствий (пункты "а, б, в" части 3 статьи 286 УК РФ). Второй фигурант был осужден как пособник (часть 5 статьи 33, пункты "а, б" части 3 статьи 286 УК РФ).

Кроме того, осужденные на три года лишены права занимать должности на госслужбе в органах МВД.

Приговор не вступил в законную силу.