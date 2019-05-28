В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

В Пензенской области разгорелся скандал во время сдачи ЕГЭ в школе №226 города Заречного. Родители утверждают, что за учениками следили даже в туалете, чтобы они не списывали, поэтому в кабинках сняли двери.

Информация об этом появилась в соцсетях после сдачи экзамена по литературе и географии. Возмущенные родители посчитали, что над их детьми издеваются, лишая законной возможности уединится в туалетной комнате. Тем самым нарушается регламент проведения экзамена, не говоря уже о неприкосновенности личной жизни.

"Вместо доброжелательной обстановки в пунктах сдачи ЕГЭ - нервное напряжение. Даже в туалете не скрыться", - обсуждают жители Пензенской области в соцсетях произошедшее. "Департаменту образования нашего города совершенно все равно на правила и нормальное психологическое состояние учеников", - пишут возмущенные родители.

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

- С 24 мая в школе №226 проводился плановый ремонт дверей в кабинках туалетов. На время ремонта двери снимаются, а после восстановления испорченного крепежа устанавливаются на прежнее место. 27 мая 2019 года были отремонтированы санитарные комнаты третьего и четвертого этажей. 28 мая проведен ремонт дверей на первом и втором этажах. Во время ремонта при проведении экзамена для девочек были открыты отдельные санитарные комнаты, которые используются в учебное время для персонала, - пояснила исполняющая обязанности начальника департамента образования города Заречный Надежда Осипова.

Чиновники от образования заверили, что администрация школы делает все возможное для обеспечения комфорта выпускников при проведении экзаменов.