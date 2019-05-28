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28.05.2019 16:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Пензенской области разгорелся скандал во время сдачи ЕГЭ в школе №226 города Заречного. Родители утверждают, что за учениками следили даже в туалете, чтобы они не списывали, поэтому в кабинках сняли двери.

Информация об этом появилась в соцсетях после сдачи экзамена по литературе и географии. Возмущенные родители посчитали, что над их детьми издеваются, лишая законной возможности уединится в туалетной комнате. Тем самым нарушается регламент проведения экзамена, не говоря уже о неприкосновенности личной жизни.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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"Вместо доброжелательной обстановки в пунктах сдачи ЕГЭ - нервное напряжение. Даже в туалете не скрыться", - обсуждают жители Пензенской области в соцсетях произошедшее. "Департаменту образования нашего города совершенно все равно на правила и нормальное психологическое состояние учеников", - пишут возмущенные родители.

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

- С 24 мая в школе №226 проводился плановый ремонт дверей в кабинках туалетов. На время ремонта двери снимаются, а после восстановления испорченного крепежа устанавливаются на прежнее место. 27 мая 2019 года были отремонтированы санитарные комнаты третьего и четвертого этажей. 28 мая проведен ремонт дверей на первом и втором этажах. Во время ремонта при проведении экзамена для девочек были открыты отдельные санитарные комнаты, которые используются в учебное время для персонала, - пояснила исполняющая обязанности начальника департамента образования города Заречный Надежда Осипова.

Чиновники от образования заверили, что администрация школы делает все возможное для обеспечения комфорта выпускников при проведении экзаменов.

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Нарушения при сдаче ЕГЭ
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