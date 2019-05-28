Мошенники изобретают все более хитрые уловки, чтобы завладеть денежными средствами доверчивых покупателей и продавцов автомобилей. При этом зачастую от их действий страдают даже крупные автосалоны, которые несут в итоге репутационные потери.

По мнению экспертов рынка и опытных автоюристов, отличить мошенника от добросовестного продавца достаточно просто, но многие пренебрегают даже элементарными правилами безопасности в процессе совершения сделок.

В мае пермские полицейские задержали сотрудников автосалона, которые вынуждали граждан приобретать автомобили по завышенным ценам. Как пояснили в МВД России, злоумышленники открыли собственный автосалон на улице Рязанской, клиентов привлекали низкими ценами и выгодными условиями кредитования. Как только покупатель выбирал понравившийся ему автомобиль, менеджер подготавливал в банк заявку на получение кредита. Под видом документа о согласии на обработку персональных данных потерпевшим предлагали подписать договор купли-продажи транспортного средства, где указывалась завышенная цена. Когда обман обнаруживался, жертве сообщали, что подписанный договор содержит условие выплаты большой неустойки в случае его расторжения.

В настоящее время с заявлениями на действия мошенников в полицию уже обратились 42 жителя Перми. Сумма причиненного ущерба устанавливается следствием, по факту мошенничества возбуждено шесть уголовных дел. Суд в отношении трех фигурантов избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Мошенничество на рынке подержанных авто приобретает различные формы, но все чаще злоумышленники стараются замаскироваться под добросовестных участников бизнеса с хорошей репутацией, - отметил начальник отделения организации раскрытия мошенничеств УУР ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Петров. - Не так давно полиция задержала группу лиц, совершавших преступления в разных регионах. Мошенники по поддельным документам арендовали место в известных автосалонах и под их вывеской осуществляли прием транспортных средств на реализацию, а вырученные деньги присваивали. Убытки несли сразу три стороны: покупатель, продавец и автосалон, получая удар по репутации.

Еще один случай мошенничества на рынке подержанных автомобилей в Перми полицейские выявили в прошлом году. Судом был признан виновным в совершении серии преступлений и приговорен к пяти годам лишения свободы 32-летний директор одной из фирм. По данным следствия, он якобы помогал гражданам в покупке и таможенном оформлении люксовых автомобилей. После передачи финансовых средств злоумышленник вводил клиентов в заблуждение, говоря, что транспортные средства вот-вот прибудут в Пермь, хотя на самом деле иномарки уже были проданы третьим лицам. Таким образом мошенник похитил у клиентов более восьми миллионов рублей.

- Мошенники, как правило, прикрываются вывеской известного автосалона, а потому необходимо изучить в интернете деятельность организации, реализующей автомобили, - пояснил автоюрист Александр Дерендяев. - Если с деловой репутацией у автосалона все в порядке, но в итоге вам предлагают подписать договор купли или реализации автотранспортного средства с другим юридическим лицом, это как минимум должно насторожить. Доверять свой автомобиль или передавать задаток за транспортное средство продавцу, о котором вы практически ничего не знаете, опасно.

Еще одной уловкой мошенников, по словам эксперта, становятся дополнительные условия договора, которые многие перед подписанием документа читают невнимательно или не читают вовсе. В дальнейшем расторгнуть такой договор и вернуть средства можно только в судебном порядке. Но Фемида окажется не на вашей стороне, если ответчику удастся убедить суд, что договор подписан в здравом уме, а специальные условия в нем не были напечатаны нечитаемым шрифтом.

Пользуются мошенники и схемой продажи так называемых залоговых автомобилей. В данном случае все достаточно просто: в банке или микрофинансовой организации берется кредит под залог транспортного средства. Затем автомобиль продается, а заемщик перестает совершать выплаты по кредиту. В результате транспортное средство, находящееся в залоге, изымают у нового владельца или же предлагают ему оплатить долг перед банком.

Защититься от этого вида мошенничества помогут электронные базы данных на сайтах ФССП и ГИБДД, где можно узнать, не находится ли в залоге приобретаемый автомобиль. При этом важным условием договора купли-продажи транспортного средства является пункт о том, что реализуемое имущество свободно от притязаний третьих лиц.