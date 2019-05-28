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28.05.2019 10:21
Проект: В регионах

В пермском вузе впервые в России начнут готовить робототехников

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В Москве состоялась встреча министра высшего образования и науки РФ Михаила Котюкова с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и председателем совета директоров компании Promobot Алексеем Южаковым. В рамках совещания обсуждался вопрос подготовки специалистов IT-отрасли в регионе.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

По словам Максима Решетникова, в IT-сфере Прикамья работает порядка 16 тысяч человек, при этом в отрасли есть высокий потенциал на создание новых рабочих мест.

- Мы понимаем, что предприятия хотели бы получить в штат работника, которого не нужно переучивать, им нужны сотрудники, которые сразу могут дать свои предложения по совершенствованию и оптимизации процессов, - резюмирует пожелания бизнесменов Максим Решетников. - Поэтому мы объединили усилия вузов, бизнеса и власти, чтобы опробовать такую модель обучения, которая бы позволила готовить IT-шников под конкретные задачи. Думаю, что в случае успешного опыта, многие компании захотят принять участие в такой образовательной программе.

В 2020 году в пермском политехе (ПНИПУ) появится направление бакалавриата "Мехатроника и робототехника" с профилем "Автономные сервисные роботы". Оно станет первой в своем роде программой высшего робототехнического образования в России. В разработке участвуют четыре вуза: ПНИПУ, КАИ, ЛЭТИ и МГТУ им. Баумана.

Студенты будут изучать программирование, защиту интеллектуальной собственности, управление IT-проектами, навигацию, искусственный интеллект и нейронные сети, проектирование и конструирование автономных роботов и другие робототехнические дисциплины. Также в 2020 году появится первая в России онлайн-программа подготовки магистров по этому направлению.

Особенность сетевой программы в том, что каждый вуз-участник самостоятельно разрабатывает несколько дисциплин и разделов (практика, научно-исследовательская работа и другие). Обучение будет проводиться полностью с применением дистанционных образовательных технологий, государственная итоговая аттестация - в форме вебинаров, лабораторные работы - в виртуальных лабораториях. Студенты смогут занять не менее 50 бюджетных мест на бакалавриате, и 15 - в магистратуре.

Лабораторной базой образовательных программ послужат роботы Promobot V.4, которых производит одноименная пермская компания. Это автономные сервисные роботы, которые заменяют или дополняют живых сотрудников-гидов, консьержей, консультантов, администраторов. Их можно встретить в аэропортах, банках, музеях, МФЦ, жилых и торговых центрах в 34 странах мира: от России до Сингапура.

- Для нас очень важно, что сервисная робототехника становится не просто дисциплиной, а целой образовательной программой - областью знания. С помощью этой программы студенты смогут погрузиться в реальную, если хотите - продвинутую - робототехнику. Потому что основой программы станут реальные разработки, которые применяются компанией Promobot во всем мире. Это синергия науки, образования и бизнеса, - сказал председатель совета директоров ООО "Промобот" Алексей Южаков.

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