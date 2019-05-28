В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу

В Вольске Саратовской области в одной из школ ученик седьмого класса топором ударил 12-летнюю девочку.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, семиклассник принес в школу топор и ударил им по голове ученицу шестого класса. Также подросток якобы бросил в коридоре школы и в один из классов бутылки с зажигательной смесью, которые не загорелись. Через некоторое время подросток был задержан. Девочка с черепно-мозговой травмой госпитализирована в больницу.

В правительстве Саратовской области уточнили, что инцидент произошел в школе № 4 поселка Большевик.

- Девочка доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, для оказание ей помощи направлена бригада санавиации, - сообщили в пресс-службе губернатора Валерия Радаева.

По поручению главы региона в Вольский район выехали региональные министры здравоохранения и образования, представители комиссии по делам несовершеннолетних.

В областном управлении СК сообщили, что по факту нападения ученика с топором на девочку в школе проводится доследственная проверка.