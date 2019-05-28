В селе Пачелма 35 мужчин разом завязали с курением

- Курю с самого рождения. Дед цигарку из зубов не выпускал. Махорку ему в газетку скручивать научился раньше, чем ходить. Поэтому когда врачи спрашивают про стаж курильщика, говорю: смотрите в паспорт, там все написано, - рассказывает 53-летний Геннадий Колганов.

Сейчас он улыбается, а два месяца назад, когда врач сказал ему: "Выбирай - или сигарета, или жизнь" - было совсем невесело. Легкие работали только на треть, одышка появлялась, стоило пройтись до калитки. Как раз в больнице, где он работает охранником, объявили набор добровольцев, желающих бросить курить. Из рабочего поселка Пачелма набралось 35 человек.

Поодиночке каждый из них пробовал завязать с вредной привычкой, но окончательно победить так и не смог. Теперь в борьбу включились сообща не только сами курильщики, но и врачи, медсестры, тренеры тренажерного зала и бассейна, даже жены.

- Меня завлекли бесплатным абонементом на плавание. Давно мечтал, но одному как-то не с руки было ходить. Теперь товарищи подстегивают, - признается Сергей Лисицын.

У самого молодого участника проекта, 45-летнего Юрия Семочкина, своя мотивация. Он подсчитал, что за год тратит на сигареты 40 тысяч рублей. Этих денег хватило бы, чтобы на две недели в санаторий съездить подлечиться.

Так разными путями все они пришли в кабинет медицинской профилактики районной больницы. В марте здесь стартовал проект "Народ не кури - процветай изнутри". Слоган придумал местный пятиклассник, победив в конкурсе рисунков, взрослые мужчины его подхватили.

Всех курильщиков сначала обследовали врачи. Специально возили в город, чтобы проверить органы дыхания на компьютерном томографе. Снимки собственных легких в разрезе оказались намного убедительнее уговоров бросить сигарету.

Совсем невесело, когда врачи ставят вопрос ребром: "Или сигарета, или жизнь". Фото: russia58.tv

Пока от никотина полностью отказались двое, остальные заметно сократили потребление - кто-то ходит с пластырем, кто-то устраивает перекуры строго после еды. В среднем потребление сигарет у участников эксперимента упало в 3,5 раза. Врачи считают это маленькой победой.

Каждую неделю участники проекта собираются вместе, говорят о наболевшем:

- Хотел утром сигарету выкурить, думаю: дай погожу. Потом в обед - опять погожу, а вечером уж и нечего начинать. Так день прошел, за ним другой. Погожу курить, не буду.

В среднем потребление сигарет у участников эксперимента упало в 3,5 раза. Врачи считают это маленькой победой

Медсестра всем по порядку делает замеры на смокилайзере - это газоанализатор, который позволяет определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. У некурящего показатель обычно равен нулю, у пассивных курильщиков доходит до четырех, при 20 единицах прибор начинает тревожно гудеть. Два месяца назад на старте эксперимента все участники слышали эти пугающие звуки, сейчас прибор молчит. Это значит, что вредное воздействие никотина на организм снижается. У Юрия Семочкина, который не курит с первой недели эксперимента, лучший результат - 11 единиц.

Еще год назад Пачелмский район лидировал по показателю общей смертности в регионе. В 2017 году он составлял 19,6 на тысячу человек. По итогам диспансеризации у большинства обследованных было выявлено сразу несколько факторов риска. У полутора тысяч человек из 2,5 тысячи - лишний вес. Пагубное потребление алкоголя - у 64 человек, а курение табака - у 606 человек.

- В одночасье начать вести здоровый образ жизни непросто. Мы решили помочь всем желающим и запустили несколько акций. Женщины у нас худели, учились правильно готовить пищу, чтобы она была не только вкусной, но и полезной. Пенсионеры занялись скандинавской ходьбой. За год показатель общей смертности в районе снизился до 17,7, - говорит заведующая Пачелмской участковой больницей им. В.А. Баулина Татьяна Каширина.

Теперь решили взяться за курильщиков. Начинание поддержала районная администрация. Чиновники предложили участникам проекта бесплатно посещать тренажерный зал и бассейн. Тем, кто одержит верх над вредной привычкой, выдадут бесплатный абонемент в бассейн пожизненно.

Замглавы администрации Пачелмского района Александр Фаюстов, курирующий этот проект, сам никогда не курил и другим не советует. Он ищет новые стимулы для своих подопечных - договорился с фермерами о бесплатной рыбалке для них.

- У нас народ не может понять, что за свое здоровье каждый сам отвечает, медицина может помочь максимум процентов на десять, - говорит Александр Фаюстов.

Бросающие курить помогли еще и всем односельчанам. В разгар битвы за здоровый образ жизни региональный минздрав наградил Пачелмскую больницу новым оборудованием и включил в программу по созданию бережливой поликлиники.

Районная администрация предложила участникам проекта бесплатно посещать тренажерный зал и бассейн. Фото: russia58.tv

Конкретно

Советы бросающим курить

1. Лучшее время, чтобы сделать последнюю затяжку, не утро понедельника, как принято считать, а вечер четверга. Вечером никотиновый голод ниже. Стоит прожить один рабочий день без сигарет, и в выходные проще отвлечь себя любимым делом или выспаться.

2. Если не можете сразу бросить сигарету, выкуривайте не до конца, сокращая число затяжек. Чтобы было проще контролировать, можно укорачивать сигарету ножницами.

3. Вместо сигарет многие употребляют карамельки, семечки или сладости. Это ведет к набору веса. Лучше каждый раз, когда хочется курить, попить воды.

4. Никому не рассказывайте, что бросили курить. Иначе придется бороться не только с собой, но и с окружающими.

5. Меньше говорите о курении, чтобы постепенно забыть думать про это.