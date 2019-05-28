В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет, погиб пилот

Трагедия произошла в среду в Чердаклинском районе Ульяновской области. При заходе на посадку разбился легкомоторный самолет. По данным МЧС по региону, он был самодельным.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, авария произошла вблизи станции Бряндино. Воздушное судно совершило жесткую посадку.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадал один человек. Позже стало известно, что он скончался от полученных травм.

По факту ЧП проводится проверка, следователям предстоит выяснить законность использования воздушного пространства и безопасность полетов.