Хутор Владыкино Иссинского района, где из местных жителей остались только супруги Олексюк, затерялся среди бескрайних полей: в округе ни души на тридцать километров. От райцентра сюда можно добраться только с сопровождающим. Сотовая связь недоступна. Таксофон под козырьком - единственная примета времени. В трубке уверенно звучит длинный гудок, значит, связь исправна. С помощью таксофона Надежда Олексюк вызывала "скорую" для отца-ветерана. С тех пор как его не стало два года назад, к телефонной трубке она не подходит. Не было необходимости. Но с любопытством переспрашивает, неужели теперь можно бесплатно звонить сестре в Крым, а еще в Москву - в Пенсионный фонд. "Теперь у меня все на связи! И глава района, и главный врач поликлиники. Если надо, и в приемную губернатору позвоню. Пусть работают", - улыбается Надежда Олексюк.
В Пензенской области установлено около 1,5 тысячи универсальных таксофонов. По России они работают в 131 тысяче населенных пунктов - это поселки, станицы и аулы с населением менее 500 человек.
Как пояснили в офисе оператора, условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений. Обнулили тариф на любые номера фиксированной телефонной сети в стране. Ранее отменили плату за местные звонки, и трафик вырос в пять раз. В 2018 году он составил в целом по стране более 2,5 миллиона минут. Если бы это был один разговор, он бы без пауз длился почти пять лет. Эти цифры красноречиво говорят о значимости проводной телефонной связи для сельчан.