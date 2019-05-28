С июня жители сел смогут бесплатно звонить на стационарные телефоны по всей России - от Крыма до Камчатки. Сделать это они смогут с таксофонов, появившихся еще лет десять назад. Тогда на них были потрачены немалые средства - телефонизировали села за счет бюджетных денег, но пользовались таксофонами в основном только в экстренных случаях. На долю бесплатных вызовов спасательных служб приходилось большинство исходящих звонков. Теперь ситуация должна измениться.

Хутор Владыкино Иссинского района, где из местных жителей остались только супруги Олексюк, затерялся среди бескрайних полей: в округе ни души на тридцать километров. От райцентра сюда можно добраться только с сопровождающим. Сотовая связь недоступна. Таксофон под козырьком - единственная примета времени. В трубке уверенно звучит длинный гудок, значит, связь исправна. С помощью таксофона Надежда Олексюк вызывала "скорую" для отца-ветерана. С тех пор как его не стало два года назад, к телефонной трубке она не подходит. Не было необходимости. Но с любопытством переспрашивает, неужели теперь можно бесплатно звонить сестре в Крым, а еще в Москву - в Пенсионный фонд. "Теперь у меня все на связи! И глава района, и главный врач поликлиники. Если надо, и в приемную губернатору позвоню. Пусть работают", - улыбается Надежда Олексюк.

В Пензенской области установлено около 1,5 тысячи универсальных таксофонов. По России они работают в 131 тысяче населенных пунктов - это поселки, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

Как пояснили в офисе оператора, условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений. Обнулили тариф на любые номера фиксированной телефонной сети в стране. Ранее отменили плату за местные звонки, и трафик вырос в пять раз. В 2018 году он составил в целом по стране более 2,5 миллиона минут. Если бы это был один разговор, он бы без пауз длился почти пять лет. Эти цифры красноречиво говорят о значимости проводной телефонной связи для сельчан.