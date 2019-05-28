Что мешает исполнению нацпроектов в Сибири

Первый вице-премьер - глава минфина Антон Силуанов на встрече в Новокузнецке обсудил с представителями сибирского бизнес-сообщества и руководителями органов власти риски, связанные с реализацией нацпроектов по предпринимательству и занятости.

Среди сдерживающих факторов - недостаток координации органов власти всех уровней и бизнеса. Потому, как отметил представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, огромный экспортный потенциал сибирских регионов не раскрыт. Так, по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" до сих пор не утвержден приказ Минэкономразвития с требованиями к мероприятиям по поддержке МСП за счет федерального бюджета, без этого невозможно утверждение региональных нормативов для проведения таких мероприятий, отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Ряд предложений озвучил от имени сибирских регионов губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в частности, увеличить с 50 до 80 процентов долю субсидируемых затрат на транспортировку, в период осуществления мер поддержки зафиксировать железнодорожный тариф, ограничить рост стоимости аренды железнодорожных вагонов: на фоне их дефицита есть риск, что средства господдержки будут съедены арендной и провозной платой. Плюс к этому железнодорожный тариф для нерезидентов в Казахстане, через который идут транзитом зерно и мука из Алтайского края, как минимум в пять раз выше тарифа для резидентов. В ответ замглавы минсельхоза Сергей Левин сказал, что российская сторона готова перейти к более активной переговорной позиции, поскольку видит искажение рынка за счет преференций.

Еще один барьер на пути экспорта - 65-процентные пошлины Китая на пшеничную муку. Левин сообщил, что вопрос с заградительными пошлинами уже выносится на повестку всех переговоров. КНР открывает свой рынок только в обмен на доступ к другим рынкам, отметил Левин.

Помимо этого сибиряки предложили разобраться с "непомерной" стоимостью сертификатов происхождения, выдаваемых торгово-промышленными палатами на экспортируемую продукцию АПК. По мнению представителей СФО, необходимо на уровне Федерации разобраться, так ли уж оправданны эти затраты. Ведь если сегодня зерно стоит 15 тысяч рублей за тонну, то сертификат на него обходится поставщику в полторы тысячи рублей, или десять процентов от стоимости продукции. "Для партии в тысячи тонн это, может, и несущественно, но нас все чаще просят отгружать продукцию в Китай контейнерами", - сказал президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман.

Пересмотреть сроки возврата НДС экспортерам, поддерживать из Фонда развития промышленности сельхозперерабатывающие и пищевые предприятия - эти и другие предложения также прозвучали на встрече в Новокузнецке. Антон Силуанов в свою очередь призвал представителей МСП активнее участвовать в так называемой программе 8,5 - по субсидированию процентных ставок, а компаниям с госучастием перейти на формирование трехлетних планов закупок.